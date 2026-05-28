İsrail'de ABD askeri uçağı krizi: İran planı 248 milyon dolar zarar ettirdi

20:3628/05/2026, Perşembe
AA
İsrail Havalimanları Otoritesi Genel Direktörü Şaron Kedmi, İran'a yönelik saldırılar için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na konuşlandırılan ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları nedeniyle tesisin operasyonel sınırlarına dayandığını açıkladı. Kedmi, son iki ayda 248 milyon dolar zarar ettiklerini belirtti.

İsrail Havalimanları Otoritesi, ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının varlığı nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın kapasitesinin yalnızca üçte birinin kullanılabildiğini ve son iki ayda 248 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.

Havalimanları Otoritesi Genel Direktörü Şaron Kedmi, İsrail'in Reshet Bet radyosuna yaptığı açıklamada, İran'a saldırılar için Ben Gurion'a konuşlandırılan ABD yakıt ikmal uçaklarının sebep olduğu operasyonel kısıtlamalara ve mali kayıplara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Havalimanındaki faaliyetlerin yüzde 70'inin, ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının konuşlanması ve kaynakların bu doğrultuda kullanılması nedeniyle sınırlandığını belirten Kedmi, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda havalimanının operasyonel kapasitesinin yalnızca üçte birini kullanabiliyoruz. Kabiliyetlerimizin sınırına gelmiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde bazı uçuşların iptal edileceğini duyuracağız."

3 milyon yolcunun uçuşu iptal riskiyle karşı karşıya

Yabancı hava yolu şirketlerinin yakın zamanda havalimanına dönemeyeceğini kaydeden Kedmi, mevcut durumun devam etmesi halinde yaz sezonunda yoğun uçuş iptallerinin yaşanabileceğini ve yaklaşık 3 milyon yolcunun bu durumdan etkileneceğini vurguladı.

Havalimanında halihazırda düzinelerce ABD tanker uçağının konuşlu olduğunu hatırlatan Kedmi, mali tablonun giderek ağırlaştığına dikkati çekerek,
"Son iki ayda otorite olarak 700 milyon şekel (248 milyon dolar) zarar ettik. Eğer bu durum böyle devam ederse zararımız milyarlarca dolara ulaşabilir."
uyarısında bulundu.

Yolcu hedefi düşürüldü

Kedmi, bu yıl için başlangıçta 18 milyon yolcu ağırlamayı hedeflediklerini ancak mevcut şartlar altında bu rakamın 15 milyonu geçmeyeceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Sürecin belirsizliğini koruduğunu ifade eden Kedmi,
"ABD ordusunun havalimanındaki faaliyetlerinin ne zaman sona ereceğine dair bir bilgiye sahip değiliz. Sürekli bir değişim ve belirsizlik içerisindeyiz."
dedi.


#ABD ordusu
#Ben Gurion Havalimanı
#İsrail Havalimanları Otoritesi
