Küresel Sumud Filosu'na katılan İtalyanlar İsrail ordusunun kötü muamelesini anlattı: Türklere daha da kötü davrandılar

"İsrail ordusu, filoya karşı bu sefer çok daha şiddetli bir karşılık verdi. Biri Avrupa kıyılarında olmak üzere iki saldırısı oldu. İtalya ile Yunanistan arasındaki saldırıda iki üyemizi kaçırarak, uluslararası hukuku daha da ihlal ettiler. Diğer müdahale ise gündüz gözüyle yapıldı ve 1,5 gün boyunca sürdü."