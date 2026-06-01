İsrail’in korsanlıkla durdurduğu Sumud teknelerindeki yardımlar Gazze sahillerine vurdu

İsrail’in engellediği Küresel Sumud Filosu’nda bulunan aktivistlerin müdahale sırasında denize bırakmak zorunda kaldığı gıda malzemeleri, bir hafta sonra Gazze’nin Sudania Plajı’nda kıyıya vurdu. Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan filoya yönelik operasyon sırasında yaşananlar, abluka altındaki bölgede insani krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.
Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.
Gazze’ye ulaştırılamayan yardımlar günler sonra kıyıya vurdu
İsrail'in uluslararası sularda tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği bu barbarlığın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Filoda bulunan aktivistlerin hukuksuz müdahale sırasında denize bırakmak zorunda kaldığı gıda malzemeleri, günler sonra Gazze’nin kuzeyindeki Sudania Plajı’nda kıyıya vurdu.
Gelişmeyi Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkanı Ramy Abdu sosyal medya hesabından duyurdu.
Abdu'nun paylaştığı fotoğrafta turşu bidonu, kekler, gofret ve pilav görüldü.