İsrail Sumud'a karşı silahlı grupları fonluyor

Gazze ablukasını kırmak amacıyla Libya’da bekleyen Küresel Sumud Filosu’nun kara konvoyuna yönelik saldırı hazırlığı yapıldığı öğrenildi. Aktivistler, İsrail’in bazı silahlı grupları destekleyerek konvoyu hedef almaya çalıştığını söyledi, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun kara konvoyu, Libya’nın Sirte kenti yakınlarında yaklaşık 10 gündür bekleyişini sürdürüyor. Konvoyun yeniden hareket kararı aldığı ancak güvenlik tehditleri nedeniyle ilerleyemediği belirtildi. Yerel kaynaklara göre, İsrail’in Libya’daki bazı silahlı gruplar ve bedevi aşiretlerine maddi destek sağlayarak konvoyun geçişini engellemeye çalıştığı iddia edildi.
10 KİŞİ ALIKONULDU
Öte yandan konvoyda yeni bir kriz daha yaşandı. 1 ambulans ve 1 minibüste bulunan toplam 10 aktivist, Hafter güçlerinin kontrolündeki sınır kapısında alıkonuldu. Diğer aktivistlerin tampon bölgede uzun süre arkadaşlarından haber beklediği ancak sonuç alamayınca daha önce kamp kurdukları bölgeye geri döndüğü öğrenildi. Aktivistlerin geri gönderilmesi halinde kara konvoyunun tamamen geri çekilmesi ve taşınan yardım malzemelerinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edilmesinin gündemde olduğu ifade edildi.
Yardımları Gazze’ye biz götürmek istiyoruz
- Libya’daki taraflar, yardım malzemelerinin Libya Kızılayı aracılığıyla Mısır sınırına taşınmasını teklif etti. Ancak aktivistler, yardımları Gazze’ye doğrudan kendileri ulaştırmak istiyor. Konvoyda yer alan aktivist Hayati Arslan, “Yardımları Gazze’ye biz ulaştırmak istiyoruz. Yapılan görüşmelerden istediğimiz sonucu alamadık ama umudumuzu kaybetmiş değiliz” dedi. Yardımların Libya Kızılayı’na teslim edilip edilmeyeceğine, farklı ülkelerden gelen aktivistler ortak karar verecek.