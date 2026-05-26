Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İsrail Sumud'a karşı silahlı grupları fonluyor

İsrail Sumud'a karşı silahlı grupları fonluyor

Rabia Şenol
Rabia Şenol
Saliha Engin
04:0026/05/2026, Salı
G: 26/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Libya.
Libya.

Gazze ablukasını kırmak amacıyla Libya’da bekleyen Küresel Sumud Filosu’nun kara konvoyuna yönelik saldırı hazırlığı yapıldığı öğrenildi. Aktivistler, İsrail’in bazı silahlı grupları destekleyerek konvoyu hedef almaya çalıştığını söyledi, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun kara konvoyu, Libya’nın Sirte kenti yakınlarında yaklaşık 10 gündür bekleyişini sürdürüyor. Konvoyun yeniden hareket kararı aldığı ancak güvenlik tehditleri nedeniyle ilerleyemediği belirtildi. Yerel kaynaklara göre, İsrail’in Libya’daki bazı silahlı gruplar ve bedevi aşiretlerine maddi destek sağlayarak konvoyun geçişini engellemeye çalıştığı iddia edildi.

10 KİŞİ ALIKONULDU

Öte yandan konvoyda yeni bir kriz daha yaşandı. 1 ambulans ve 1 minibüste bulunan toplam 10 aktivist, Hafter güçlerinin kontrolündeki sınır kapısında alıkonuldu. Diğer aktivistlerin tampon bölgede uzun süre arkadaşlarından haber beklediği ancak sonuç alamayınca daha önce kamp kurdukları bölgeye geri döndüğü öğrenildi. Aktivistlerin geri gönderilmesi halinde kara konvoyunun tamamen geri çekilmesi ve taşınan yardım malzemelerinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edilmesinin gündemde olduğu ifade edildi.

Yardımları Gazze’ye biz götürmek istiyoruz

  • Libya’daki taraflar, yardım malzemelerinin Libya Kızılayı aracılığıyla Mısır sınırına taşınmasını teklif etti. Ancak aktivistler, yardımları Gazze’ye doğrudan kendileri ulaştırmak istiyor. Konvoyda yer alan aktivist Hayati Arslan, “Yardımları Gazze’ye biz ulaştırmak istiyoruz. Yapılan görüşmelerden istediğimiz sonucu alamadık ama umudumuzu kaybetmiş değiliz” dedi. Yardımların Libya Kızılayı’na teslim edilip edilmeyeceğine, farklı ülkelerden gelen aktivistler ortak karar verecek.


#israil
#Libya
#Abluka
#Sumud Filosu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ordu bayram namazı vakti 2026 | 27 Mayıs Çarşamba Ordu Kurban Bayramı namaz saati