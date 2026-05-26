İsrail Sumud'a karşı silahlı grupları fonluyor

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun kara konvoyu, Libya’nın Sirte kenti yakınlarında yaklaşık 10 gündür bekleyişini sürdürüyor. Konvoyun yeniden hareket kararı aldığı ancak güvenlik tehditleri nedeniyle ilerleyemediği belirtildi. Yerel kaynaklara göre, İsrail’in Libya’daki bazı silahlı gruplar ve bedevi aşiretlerine maddi destek sağlayarak konvoyun geçişini engellemeye çalıştığı iddia edildi.

Öte yandan konvoyda yeni bir kriz daha yaşandı. 1 ambulans ve 1 minibüste bulunan toplam 10 aktivist, Hafter güçlerinin kontrolündeki sınır kapısında alıkonuldu. Diğer aktivistlerin tampon bölgede uzun süre arkadaşlarından haber beklediği ancak sonuç alamayınca daha önce kamp kurdukları bölgeye geri döndüğü öğrenildi. Aktivistlerin geri gönderilmesi halinde kara konvoyunun tamamen geri çekilmesi ve taşınan yardım malzemelerinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edilmesinin gündemde olduğu ifade edildi.