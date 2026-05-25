İsrail'in yaraladığı Türk aktiviste yeğeninden duygulandıran Filistin mektubu

Tedavi süreci devam eden Bağçivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’de yaşanan olayın ardından Türkiye’ye dönmesini dört gözle bekleyen 10 yaşındaki yeğeni Elif’in kendisini ziyaret ettiğini belirtti. Elif’in ziyarete kendi elleriyle yazdığı bir mektupla geldiğini aktaran Bağçivan, yeğeninin mektubunda Filistin’i özgürleştirme hayalinden, büyüyünce bir vakıf kurarak mazlumlara yardım etmek istediğinden bahsettiğini ifade etti.

“Abdul Mecid abi seni çok seviyorum. Geçmiş olsun. Biliyor musun ben de senin gibi filolara binmek istiyorum. Hayallerimin biri de vakıf kurmak. Vakıf kurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım ve bunu yapmak için her şeye hazırım. Ben bir gün Filistin'e para gönderdim; neler için kullanılmıştır düşündükçe heyecanlanıyorum.”