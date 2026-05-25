İsrail'in yaraladığı Türk aktiviste yeğeninden duygulandıran Filistin mektubu

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail ordusunun müdahalesinde yaralanan Türk aktivist Mecid Bağçivan’ın 10 yaşındaki yeğeni Elif’in yazdığı mektup duygulandırdı. Mektubunda Filistin’i özgürleştirme hayalinden bahseden Elif, büyüyünce vakıf kurup mazlumlara yardım etmek istediğini anlattı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun müdahalesine maruz kaldı.
Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalede İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoydu. Filoya 18 Mayıs’ta uluslararası sularda seyir halindeyken yeniden saldırı düzenlendi. Toplam 50 tekneden oluşan filoda 44 ülkeden 428 aktivist yer alırken, 78 Türk katılımcının bulunduğu belirtildi.
İşgalci askerler Türk aktivisti plastik mermiyle yaraladı
Filoda yer alan Türk aktivist Mecid Bağçivan, İsrail askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu bacağından yaralandı. İsrail hastanelerinde tedavi olmayı reddeden Bağçivan, Türkiye’ye getirildikten sonra Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Yeğeninden Bağçivan'a duygulandıran Filistin mektubu
Tedavi süreci devam eden Bağçivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’de yaşanan olayın ardından Türkiye’ye dönmesini dört gözle bekleyen 10 yaşındaki yeğeni Elif’in kendisini ziyaret ettiğini belirtti. Elif’in ziyarete kendi elleriyle yazdığı bir mektupla geldiğini aktaran Bağçivan, yeğeninin mektubunda Filistin’i özgürleştirme hayalinden, büyüyünce bir vakıf kurarak mazlumlara yardım etmek istediğinden bahsettiğini ifade etti.
Yeğeninin mektubunun sonuna hayalindeki vakfı da çizdiğini kaydeden Bağçivan, vakfın adını “Elif Vakfı” koyduğunu söyledi. Paylaşımında yetişecek neslin bilinçli ve nitelikli olmasının önemine dikkat çeken Bağçivan, Elif’in insanlığa faydalı bir çocuk olarak büyüdüğünü dile getirdi.
"Vakıf kurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım"
“Abdul Mecid abi seni çok seviyorum. Geçmiş olsun. Biliyor musun ben de senin gibi filolara binmek istiyorum. Hayallerimin biri de vakıf kurmak. Vakıf kurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım ve bunu yapmak için her şeye hazırım. Ben bir gün Filistin'e para gönderdim; neler için kullanılmıştır düşündükçe heyecanlanıyorum.”