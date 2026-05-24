İsrail’in alıkoyduğu Fransız aktivistten Türk doktorlara teşekkür mektubu

İşgalci İsrail ordusu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndaki teknelere 18 Mayıs Pazartesi günü uluslararası sularda müdahale etmiş, teknelerde bulunan 40’tan fazla ülkeden 400’ü aşkın aktivisti Aşdod Limanı’na götürmüştü.

Filoda yer alan 30 yaşındaki Fransız aktivist Mathilda Mallet de İsrail tarafından gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Daha sonra Türkiye’ye getirilen Mallet bir süre hastanede tedavi gördü.

Fransız aktivist Mathilda Mallet

Mallet'ten duygusal veda

Tedavisinin tamamlanmasının ardından ülkesine dönen Mallet, kendisiyle ilgilenen Türk doktorlar ve sağlık çalışanlarına hitaben duygusal bir teşekkür mektubu bıraktı. Mektubunda sağlık çalışanlarına gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden Mallet, “Bana bu kadar iyi baktığınız için kalbimin en derininden teşekkür ederim. Sizinle yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir şans.” ifadelerini kullandı.

"Bu anılar her zaman kalbimde yer edecek"

Hastane ortamı ve personelden övgüyle bahseden Fransız aktivist, “Hastaneniz harika, personeli de öyle. Bu anılar her zaman kalbimde yer edecek.” dedi. Sağlık çalışanlarının hoşgörü ve sabrına da dikkat çeken Mallet, mektubunu “Yakında görüşürüz.” sözleriyle tamamladı.







