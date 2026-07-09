Eski öğretmene narkotik darbesi: Binlerce kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi
Burdur’da uyuşturucu kullanmak suçundan öğretmenlikten ihraç edilen şahıs, bu sefer üzerinde kağıda emdirilmiş 3 bin 317 kullanımlık sentetik kannabionid maddesi ile yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden eski öğretmen ile suç ortağı tutuklanırken, diğer şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu kullanmak suçundan daha önce öğretmenlikten ihraç edilen M.I.’nin (36) uyuşturucu sattığı belirlendi.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, M.I. ile suç ortağı R.Ş.’yi (20) takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler M.I.’yi Emek Mahallesi Osmangazi Caddesi’nde, R.Ş.’yi de Özgür Mahallesi Manav Sokak’ta yakalayarak gözaltına aldı. M.I.’nın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada kağıda emdirilmiş 3 bin 317 kullanımlık sentetik kannabionid, R.Ş.’nin üzerinde ve ikametinde ise kağıda emdirilmiş 13 bin 448 kullanımlık sentetik kannabionid ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.