NATO Zirvesi sonrası kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Çin’de ayakkabı fabrikasında yangın

Çin’de bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında ölü ve yaralılar var. Çin’in Fujian eyaletine bağlı Jinjiang kentindeki bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çin basını, fabrikada mahsur kalan işçiler olduğunu aktararak, ölü ve yaralıların olduğunu ifade etti. İtfaiye, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak söndürme çalışmalarının sürdüğünü, olay yerine 183 personel ve 35 itfaiye aracı sevk edildiğini açıkladı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.