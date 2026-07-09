NATO Zirvesi sonrası kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
, PerşembeG: Güncelleme: 17:18, 09/07/2026, Perşembe17:10, 09/07/2026
Yeni Şafak
Abbas Arakçi - Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD ile ateşkes süreci ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı
Abbas Erakçiile telefonda
"bölgedeki son gelişmeleri ve ateşkesle ilgili durumu"ele aldı.
Gündem ateşkes
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.
Görüşmede, "bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum" ele alındı.
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