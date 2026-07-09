Yunan bakan Dendias Atina'nın F-35 korkusunı ifşa etti: 'Umarım Türkiye alamaz'

Ankara'da gerçekleştirilen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi unutulmaz anlara sahne oldu.

Zirveye en çok damga vuran açıklama ise ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Trump, önemli mesajlar verdi.

F-35 konusunda yeşil ışık

ABD Başkanı, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme öncesi Türkiye'ye F-35 satışı konusunda gelen soruya "Neden olmasın ki" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konunun yeni olmadığını ve hayırlı bir neticeye ulaşmak istediklerini söyledi.

Bu açıklamaların ardından Yunan basınının tek gündemi Türkiye ve satın almaya çok yaklaştığı F-35'ler oldu. Çok sayıda gazetede onlarca analiz yazılırken Türkiye'nin zirveden kazanarak çıktığı ifade edildi.

Atina rahatsız

Bir televizyon kanalına röportaj veren Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da, durumdan duydukları endişeyi açıkça belli etti.

"Umarım alamazlar"

Röportaj sırasında Dendias'a "Türkiye, Amerika'dan yeni uçaklar alacak gibi görünüyor." sözleri yöneltildi.

Yunan bakan ise bu sözlere "Umarım almaz" yanıtını verirken o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Memnun değiliz"

Konuşmasının devamında seviyeyi daha da yükselten Dendias, "Türkiye'nin F-35 alacak olmasından memnun değiliz. Türkiye'nin yeni nesil bir savaş uçağı için motor tedarik etmesinden de memnun değiliz.

Tek bir soru soruyoruz: Bu, gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına mı? Evet mi, hayır mı?" dedi.

ABD'ye seslendi

Daha sonra ABD Kongresi'ne çağrılarına bir yenisini daha ekleyen Yunan Bakan, şöyle konuştu:

"Doğu Akdeniz'de bir ülkeye, bunun başka bir müttefik ülkeye karşı kullanılmayacağı yönünde herhangi bir şart koşulmadan böyle bir imkân sağlanması, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına mı, değil mi?"

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