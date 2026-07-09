Yunan bakan Dendias Atina'nın F-35 korkusunı ifşa etti: 'Umarım Türkiye alamaz'
ABD Başkanı Trump'ın, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin F-35 alımına ilişkin olumlu mesajları Yunanistan cephesinde endişeye neden oldu. Konuyla ilgili soruya yanıt veren Yunanistan Savunma Bakanı, Dedinas "Umarım, almazlar" değerlendirmesinde bulunabildi.
Zirveye en çok damga vuran açıklama ise ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Trump, önemli mesajlar verdi.
F-35 konusunda yeşil ışık
ABD Başkanı, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme öncesi Türkiye'ye F-35 satışı konusunda gelen soruya "Neden olmasın ki" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu konunun yeni olmadığını ve hayırlı bir neticeye ulaşmak istediklerini söyledi.
Bu açıklamaların ardından Yunan basınının tek gündemi Türkiye ve satın almaya çok yaklaştığı F-35'ler oldu. Çok sayıda gazetede onlarca analiz yazılırken Türkiye'nin zirveden kazanarak çıktığı ifade edildi.
Atina rahatsız
"Umarım alamazlar"
"Memnun değiliz"
ABD'ye seslendi
Daha sonra ABD Kongresi'ne çağrılarına bir yenisini daha ekleyen Yunan Bakan, şöyle konuştu:
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