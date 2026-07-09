15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Firari hükümlü saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı
16:01, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 17:08, 09/07/2026, Perşembe
AA
Samsun'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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Başlıklar :İl Jandarma KomutanlığıSamsunfirari
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