31 suç kaydı bulunan hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, "silahlı yağma" ve "hırsızlık" suçları başta olmak üzere 31 farklı dosyadan suç kaydı bulunan, hakkında 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.’nın Şahinbey ilçesinde saklandığı adres tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan H.A., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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