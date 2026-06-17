Kızı tarafından tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın hastanede öldü

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Annesi Saniye Yaşar’a telefonla ulaşamayan kızı eve gitti. İçeriye giren genz kız, salonda annesini yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis önlem alırken sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan 2 çocuk annesi Saniye Yaşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.