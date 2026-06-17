Kızı tarafından tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın hastanede öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, evinde başından tabancayla vurulmuş halde yaralı bulunan Saniye Yaşar (61), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Annesi Saniye Yaşar’a telefonla ulaşamayan kızı eve gitti. İçeriye giren genz kız, salonda annesini yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis önlem alırken sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan 2 çocuk annesi Saniye Yaşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın yaşandığı evde yapılan incelemede başında tek kurşunla vurulduğu anlaşılan Yaşar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.