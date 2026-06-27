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Gaziantep'te karne günü faciası: Tartıştığı okul arkadaşı tarafında bıçaklanarak öldürüldü

Gaziantep'te karne günü faciası: Tartıştığı okul arkadaşı tarafında bıçaklanarak öldürüldü

18:4127/06/2026, Cumartesi
DHA
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Gaziantep’te karne günü bıçaklanan liseli Çağlar, kurtarılamadı
Gaziantep’te karne günü bıçaklanan liseli Çağlar, kurtarılamadı

Şehit Ali Polat Anadolu Lisesinde öğrenciler arasında karne dağıtımının ardından çıkan tartışma kanlı bitti. Vadi Park'ta yaşanan arbedede 12'nci sınıf öğrencisi Halil A. tarafından göğsünden bıçaklanan 10’uncu sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep’te dün öğle saatlerinde Batıkent Mahallesi Vadi Park'ta Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 12'nci sınıf öğrencisi Halil A. tarafından göğsünden bıçaklanan 10’uncu sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gönülalan, ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Çağlar Gönülalan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Çağlar Gönülalan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Başçeşme Mahallesi’nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Halil A. ise işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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