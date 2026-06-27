AVM otoparkında pompalı saldırı: Bir kişi yaralandı

İddiaya göre, bölgede bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki A.D.’ye (22), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sol kolundan yaralanan A.D. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.