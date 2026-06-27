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AVM otoparkında pompalı saldırı: Bir kişi yaralandı

AVM otoparkında pompalı saldırı: Bir kişi yaralandı

00:4127/06/2026, Cumartesi
IHA
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Olay yerinde 2 tüfek kartuşu bulundu. (Foto: Arşiv)
Olay yerinde 2 tüfek kartuşu bulundu. (Foto: Arşiv)

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 22 yaşındaki A.D. yaralandı. Araç içerisinden açılan ateş sonucu sol kolundan vurulan genç hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Bölgede yapılan incelemede tüfek kartuşları bulunurken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Malatya’da bir alışveriş merkezinin otoparkında pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Çevre Sokak’ta meydana geldi.

Kanlar içinde yere yığıldı

İddiaya göre, bölgede bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki A.D.’ye (22), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sol kolundan yaralanan A.D. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fazla kan kaybetti

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve fazla kan kaybettiği belirlenen yaralı, ambulansla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, biri dolu olmak üzere 2 tüfek kartuşu bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



#Malatya
#AVM
#Otopark
#Pompalı Tüfek
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