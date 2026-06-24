Malatya’da 67 yaşındaki adam konteynerde ölü bulundu

Olay, Yeşilyurt ilçesi Samanköy Konteyner Kent’te meydana geldi. İddiaya göre, konteyner kentte yalnız yaşayan 67 yaşındaki Atilla Vanlı’dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu kontrol etmek için konteynere girdi. Vanlı’yı hareketsiz halde bulan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.