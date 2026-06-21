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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: Yedi kişi tutuklandı

Malatya’da uyuşturucu operasyonu: Yedi kişi tutuklandı

22:5321/06/2026, Pazar
IHA
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Aramalarda 186 gram metamfetamin, 125 adet sentetik ecza hap, 46 adet ecstasy hap, 30 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi, 6 gram esrar ile 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Aramalarda 186 gram metamfetamin, 125 adet sentetik ecza hap, 46 adet ecstasy hap, 30 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi, 6 gram esrar ile 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Malatya’da narkotik ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Malatya’da narkotik ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19-21 Haziran tarihleri arasında "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda 6 ikamette ve 7 şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 186 gram metamfetamin, 125 adet sentetik ecza hap, 46 adet ecstasy hap, 30 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi, 6 gram esrar ile 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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