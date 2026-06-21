Sera kurup uyuşturucu yetiştirdiler: Beylikdüzü’nde baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Bakırköy'de bir şüphelinin 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına marihuana dağıttığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu dağıttığı iddia edilen kişinin A.S. (47) olduğu belirlendi. Polis ekipleri, şüphelinin Beylikdüzü'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda A.S. ile evde bulunan M.Y.A. (41) gözaltına alındı.