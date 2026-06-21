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Sera kurup uyuşturucu yetiştirdiler: Beylikdüzü’nde baskın

Sera kurup uyuşturucu yetiştirdiler: Beylikdüzü’nde baskın

17:4321/06/2026, Pazar
DHA
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Beylikdüzü'nde sera kurulan evde 4 kilo uyuşturucu bulundu.
Beylikdüzü'nde sera kurulan evde 4 kilo uyuşturucu bulundu.

İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda, Bakırköy'de 'torbacı' diye tabir edilen satıcılara uyuşturucu temin ettiği iddia edilen A.S. (47) ve M.Y.A. (41) gözaltına alındı. Şüphelilerin daireye kurdukları serada yetiştirdiği 4 kilo 12 gram marihuana ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Bakırköy'de bir şüphelinin 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına marihuana dağıttığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu dağıttığı iddia edilen kişinin A.S. (47) olduğu belirlendi. Polis ekipleri, şüphelinin Beylikdüzü'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda A.S. ile evde bulunan M.Y.A. (41) gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda, daire içerisinde uyuşturucu yetiştirmek amacıyla özel sera düzeneği kurulduğu tespit edildi. Aramalarda 31 şeffaf poşet içerisinde satışa hazır halde toplam 4 kilo 12 gram marihuana ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.






#uyuşturucu opersyonu
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