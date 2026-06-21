Ankara’da korsan otoparkçılara suçüstü: 30 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 7-8 Temmuz NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında oluşturulan önlem paketi doğrultusunda operasyonlarını hızlandırdı. Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, değnekçi ve korsan otoparkçıların bazı cadde ve eğlence mekanlarının önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.