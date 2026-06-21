Halı sahada çıkan ve 4 ile sıçrayan kavgada 2 kişi öldü

Olay, Şanlıurfa’da halı sahada karşılıklı top oynayan 2 aile arasında çıkan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. At yetiştiricisi olan iki ailenin üyeleri dün akşam saatlerinde Diyarbakır ve Elazığ’daki hipodromlarda ve Ankara’da karşılaştı. Her 3 ilde başlayan sözlü tartışmalar bir anda taşlı sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hipodromlarda yakınlarının arasında kavga çıktığını duyup gelen ve Şanlıurfa’da birbirlerine komşu iki köyde yaşayan aileler de kavgaya tutuştu.