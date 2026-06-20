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Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: Üç kişi yaralandı

Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: Üç kişi yaralandı

23:0420/06/2026, Cumartesi
IHA
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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında husumet nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Karaköprü ilçesi Atakent Mahallesi Orman Yolu Caddesi üzerindeki mesire alanında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, park içerisinde karşılaştı. Husumetliler arasındaki tartışma, kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Şanlıurfa
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