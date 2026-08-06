Bilecik’te feci yangın: 30 dönümlük hasadı yapılmış buğday tarlası kül oldu
Bilecik’te meydana gelen yangında 30 dönümlük hasadı yapılmış buğday tarlası kül oldu. Bölgede soğutma alışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla jandarma inceleme başlatıldı.
Yangın, Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı hasadı yapılmış buğday tarlasından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları gören köylüler durumu hemen 112’ye haber verdi.
Bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 helikopter, 4 arazöz ve 1 su tankeri müdahale ederken, alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma alışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla jandarma inceleme başlatıldı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.