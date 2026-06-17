Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Narince Köyü yakınlarında iki grup arasına bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz tespit edilemeyen silahtan çıkan mermi A.Ç., isimli şahsa isabet etti.