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Adıyaman'da fırında başlayan yangın iş yerlerine sıçradı

Adıyaman'da fırında başlayan yangın iş yerlerine sıçradı

00:5228/06/2026, Pazar
IHA
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Besni’de rüzgarın büyüttüğü iş yeri yangınında 3 iş yeri hasar gördü, 1 kişi yaralandı
Besni’de rüzgarın büyüttüğü iş yeri yangınında 3 iş yeri hasar gördü, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir ekmek fırınında çıkan alevler, rüzgarın etkisiyle yanındaki iş yerlerine yayıldı. İtfaiye ekipleri ve arazözlerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınan yangında, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’ın Besni ilçesi Ali Erdemoğlu Mahallesi’nde bulunan iş yerlerinde iddiaya göre, bir ekmek fırınında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı.


İş yerlerinin çatısından yükselen alevler geceyi aydınlatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye araçlarının yanı sıra arazözlerle de müdahale edilen yangın, rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangın sırasında cam kesiği nedeniyle yaralanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


İtfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonrasında kontrol altına alınan yangında 3 iş yeri zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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