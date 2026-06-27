Dört katlı binada can pazarı: 10 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İddiaya göre, klima ünitesinin patlaması sonucu başlayan yangında, aralarında 2 bebek ve 2 çocuğun da bulunduğu 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, bir apartman sakini ise eşini çağırdığı özel vinç yardımıyla tahliye etti. Vincin sepetine çıkan koca, eşini balkondan alıp aşağı indirdi.

Alevler kısa sürede apartmanı kapladı

Yangın, Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 760 Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, dairede bulunan klima ünitesinin patlamasının ardından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler apartmanı yoğun dumanla kapladı. Binada yaşayan vatandaşlar büyük panik yaşarken, bazıları yoğun duman nedeniyle balkonlara çıkarak yardım bekledi.

10 kişi güvenli şekilde kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli araç ve diğer ekipmanlarla binada mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Yangında aralarında 2 bebek ve 2 çocuğun da bulunduğu 10 kişi güvenli şekilde kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında panik yaşayan bir apartman sakini, eşini kurtarmak amacıyla olay yerine vinç çağırdı. Vincin sepetine binerek balkona ulaşan koca, burada bekleyen eşini alarak aşağı indirdi. Olayın ardından polisle kısa süre tartışma yaşayan koca eşiyle birlikte uzaklaştı.

Yangında patlayan klima ünitesi şüphesi

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatırken, klima ünitesinin patladığı iddiası da araştırılıyor.

"İnsanlar balkonlara çıktı"

Yangına tanık olan mahalle sakinlerinden Mahmut Şabanlı, yangının kısa sürede büyüdüğünü belirterek, "Evde oturuyorduk. Bir anda komşuların evinde yangın çıktığını gördük. Yangın çok kısa sürede parladı. Hemen itfaiyeye haber verdik. İnsanlar yoğun dumandan dolayı merdivenleri kullanamayınca balkonlara çıktı. İkinci katta mahsur kalan evli çifti itfaiye ekipleri kurtardı. Sağ olsunlar çok hızlı müdahale ettiler, geç kalmadılar" dedi.

"Camlar patlayıp düşünce alevler daha da büyüdü"

Mahalle sakinlerinden Zeki Peker ise, "Yoldan geçerken binadan duman yükseldiğini gördüm. Pencerelerden yoğun duman çıkıyordu. Camlar patlayıp düşünce alevler daha da büyüdü" ifadelerini kullandı.

Bir diğer mahalle sakini Ali Arslan da itfaiye ekiplerinin başarılı bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "İtfaiyenin gerçekten çok büyük çabası oldu. Binanın üst katlarında mahsur kalan insanlar vardı. Merdivenli araçla hepsini güvenli şekilde indirdiler. Bina neredeyse tamamen gri dumanla kaplanmıştı. Allah razı olsun, vatandaşları sağ salim tahliye ettiler" diye konuştu.







