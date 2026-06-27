Denizden büyü malzemesi çıkaran dalgıç tehdit edildi

VESİKALIK FOTOĞRAFLI BÜYÜ





Hüseyin Fırat, yaklaşık 1 ay kadar önce Yalım Park'ın olduğu bölgeden yaptığı bir dalışta, falezlerin altında kıyıya yakın konumda büyü malzemesi bulduğunu belirterek, "Uzaktan ben bu eşyayı gördüğüm zaman bir sigara paketi zannettim. Fakat dalışımı gerçekleştirip eşyayı aldığım zaman üzerinde bir vesikalık fotoğraf, Arapça yazılı kağıtlar ve bantla sarılmış olduğunu fark ettim. Sonra anladım ki bu bir büyü malzemesiydi. Ardından bu malzemeyi eve getirdim, açtık eşimle beraber ve bunu sosyal medyada yayınladık. Kim olduğunu bilmediğimiz bir vatandaşın vesikalık fotoğrafı vardı. Bu fotoğrafın net olduğu yerleri bulanıklaştırmak zorunda kaldık. Çünkü o kişiyi rahatsız edecek bir paylaşım yapmak da istemedik" dedi.