Tarımda çığır açan buluş: Antalya'da geliştirildi, tüm Türkiye’ye yayılıyor

İki çiftçinin talebi ile başladık





Fikir ve çalışma aşamasından bahseden İzgi"Antalya’da enerji sistemleri üzerine açtığımız iş yerine gelen ve vitrinde güneş panelini gören iki çiftçi gelip arazilerinde elektrik olmadığını ve domateslerine tuta zararlısının musallat olduğunu söyledi. ‘Bunları panel ile çekebilir misiniz?’ diye talepte bulundular. Biz de iyi niyetle derman olur düşüncesiyle bir cihaz geliştirdik. Bu cihazı arazide denedik ve tutayı yakalamayı başardık" dedi.





İlk olarak cihazı arazide denediklerini ve patent başvurusu yaptıklarını aktaran İzgi"Bu cihazı arazide denedik ve tutayı yakalamayı başardık. Öyle olunca çalışırken cihazın videosunu çektik. İnternetten dünya da tuta mücadelesi nedir, ne tür cihaz kullanılıyor diye araştırdık. Bir tek Hindistan da bizim cihaza yakın bir cihaz bulabildik. Öyle olunca bu cihazın patent başvurusu yaptık.