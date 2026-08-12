Ustalar da bu araçları tercih ediyor: Sağlam otomatik şanzımanıyla yıllarca sorun çıkarmayan modeller





Dayanıklılığıyla öne çıkan otomatik şanzımanlar





Otomatik otomobil tercihinde motor kadar şanzımanın yapısı ve bakım geçmişi de önem taşıyor. Sağlam otomatik şanzımanlı arabalar arasında özellikle klasik tork konvertörlü ve görece daha sade mekanik yapıya sahip bazı sistemler, yüksek kilometrelerdeki dayanıklılıklarıyla öne çıkıyor.





Toyota modellerinde kullanılan Aisin U340E ve U341E'den Mercedes'in 5G-Tronic sistemine kadar farklı üreticilerin şanzımanlarında ortak nokta ise düzenli bakım ve uygun yağ kullanımı olarak öne çıkıyor.





Listede yer alan başlıca şanzımanlar şöyle:



