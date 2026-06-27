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Ezberleri unutun 'canavar' isimli araba geliyor: Yakıt deposunu unutturacak

Ezberleri unutun 'canavar' isimli araba geliyor: Yakıt deposunu unutturacak

10:1327/06/2026, Cumartesi
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Zongheng F700
Zongheng F700

Çinli otomobil üreticisi Chery, hibrit altyapısıyla toplam 1.300 kilometreye kadar sürüş menzili sunan yeni arazi tipi SUV modelini görücüye çıkardı. Zorlu arazi şartlarına göre geliştirilen araç, ultra hızlı şarj desteği sayesinde yaklaşık 10 dakikada yüksek oranda enerji depolayabiliyor.

Elektrikli ve hibrit araç pazarındaki rekabet her geçen gün büyürken, üreticiler bu kez pickup segmentinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Çin merkezli otomotiv üreticisi Chery'nin alt markası Jetour, yeni nesil şarj edilebilir hibrit pickup modeli Zongheng F700 ile dikkatleri üzerine çekti.


Kasım ayında gerçekleştirilecek Guangzhou Otomobil Fuarı'nda ilk kez sahneye çıkacak olan model, güçlü arazi performansının yanı sıra gelişmiş batarya teknolojisi, uzun menzili ve düşük yakıt tüketimiyle segmentinde iddialı bir seçenek olmayı hedefliyor.

Jetour Zongheng F700'ün kalbinde Chery'nin geliştirdiği Kunpeng Super motorla donatılan araç, 208 beygir güç ve 340 Nm tork üreterek hem performans hem de verimlilik sunuyor.


Modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 800 voltluk yüksek voltaj mimarisi. Ticari ve arazi araçlarında nadiren görülen bu sistem, CATL tarafından geliştirilen özel batarya paketiyle birlikte çalışıyor. Bu sayede batarya seviyesi yalnızca 10 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşabiliyor.


Elektrik ve içten yanmalı motorun birlikte çalıştığı hibrit sistem, tam dolu batarya ve yakıt deposuyla yaklaşık 1.300 kilometrelik birleşik sürüş menzili sunuyor. Ortalama 100 kilometrede 1,39 litre seviyesindeki karma yakıt tüketimi ise modelin en iddialı yönlerinden biri olarak gösteriliyor.


#Elektrikli
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