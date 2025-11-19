Yeni Şafak
Honda yazılım arızası nedeniyle 256 bin aracı geri çağırıyor: Sistem aniden devre dışı kalabilir

19:2319/11/2025, Çarşamba
Honda, ABD’de 2023-2025 model Accord Hybrid araçlarda sürüş sırasında ani güç kaybına yol açabilen yazılım hatası nedeniyle 256 binden fazla aracı geri çağırdı. NHTSA, yazılımın seyir hâlindeyken resetlenmesinin kaza riskini artırdığını bildirdi. Şirket, hatalı yazılımın servislerde ücretsiz güncelleneceğini açıkladı.

Honda, ABD’de sürüş sırasında aracın aniden güç kaybetmesine ve yazılımın seyir hâlindeyken resetlenmesine yol açabilen bir yazılım hatası nedeniyle 256 bin 603 aracı geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) 17 Kasım’da yayımladığı duyuruya göre geri çağırma, 2023-2025 model Honda Accord Hybrid otomobilleri kapsıyor.

NHTSA, söz konusu yazılım arızasının araç hareket hâlindeyken sistemin kendiliğinden sıfırlanmasına neden olabileceğini, bunun da sürücünün bir anda güç kaybı yaşayarak kaza riskinin artmasına yol açtığını belirtti.

Honda, yetkili servislerde hatalı yazılımın ücretsiz olarak güncelleneceğini açıkladı.

Japon üretici, bu ayın başında da tekerleklerin yerinden çıkmasına neden olabilecek farklı bir arıza nedeniyle 406 binden fazla aracı, Haziran ayında ise fren pedalındaki olası bir kusur gerekçesiyle 259 binden fazla aracı geri çağırmıştı.

