Avrupa rotayı savunmaya çevirdi

İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından 1947 yılında kurulan ve bu yıl 79’uncusu düzenlenen Hannover Sanayi Fuarı’nda ilk kez savunma sanayii de yer aldı. Almanya'daki fuarın geleneksel olarak sanayi, otomasyon, enerji ve üretim teknolojilerine odaklanan yapısına savunmanın eklenmesi, yalnızca yeni bir sektör tercihi değil, aynı zamanda değişen küresel dengelerin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor.





AB POLİTİKASINDA YENİ AŞAMA

Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu’daki gerilimle birlikte son yıllarda dünyada güvenlik kaygıları belirgin biçimde arttı. Bu durum, ülkeleri savunma sanayiine daha fazla yatırım yapmaya yöneltti. Söz konusu alanda ABD ve Asya’nın gerisinde kalan Avrupa Birliği’nin Hannover’de bu alana özel yer açması da yeni konjonktürün sonucu olarak yorumlanıyor. Avrupa Birliği (AB), 2030 yılına kadar toplam 800 milyar avroya ulaşabilecek bir savunma harcaması planlıyor. Savunma sanayiinin fuarda ilk kez yer alması, Avrupa’nın sanayi politikasında yeni bir döneme girildiğine işaret ediyor. ABD, Çin, Kanada Türkiye, Güney Kore ve Portekiz gibi 29 ülkeden 391 firma bu yıl katılım sağladı. Pilot uygulamadaki sayının gelecek yıl artması bekleniyor. Özellikle Türkiye'den önemli savunma şirketlerinin Hannover Messe'de yer alması öngörülüyor.





TÜRKİYE’YE BÜYÜK İLGİ VAR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, fuar alanında gazetecilere yaptığı açıklamada bu yıl ilk kez oluşturulan “Savunma Üretim Alanı”na dikkati çekti. Alanda Türkiye’den bir firmanın (Kuzuflex) da yer aldığını belirten Avdagiç, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayiinde kaydettiği ilerlemenin uluslararası platformlarda ilgi görmeye başladığını söyledi. Avdagiç, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin artan savunma bütçesine değinerek, “Avrupa Savunma Ajansı verilerine göre, AB ülkelerinin savunma harcamaları 2025'te 381 milyar avroya yükseldi. Birlik, 2030 yılına kadar 800 milyar avroya varan bir savunma harcaması öngörüyor. Türkiye, savunma teknolojisi üretiminde de Avrupa'nın en önemli ortaklarından biri olacaktır” diye konuştu. Hannover’de dün başlayan ve Türkiye milli katılımının İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından organize edildiği fuara Türkiye, 57’si milli katılım kapsamında olmak üzere toplam 83 firma ve kuruluşla katılıyor.





TÜRKİYE İÇİN YENİ FIRSAT PENCERESİ

Avrupalı satın almacıların son yıllarda "yakın coğrafyadan tedarik" (near-shoring) stratejisine yöneldiğine vurgu yapan İTO Başkanı Avdagiç, “Bu eğilim Türkiye için tarihi bir fırsat penceresi açtı. Türkiye, coğrafi yakınlığı, üretim esnekliği, nitelikli iş gücü ve lojistik altyapısıyla bu denklemin tam merkezine oturuyor. Hannover'de stant açan Türk firmalarımız bu tezi kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.





YAPAY ZEKÂ ARTIK ÜRETİMİN VAZGEÇİLMEZİ

Şekib Avdagiç, yapay zekânın artık bir gelecek vaadi değil, sanayinin günlük gerçeği haline geldiğini söyledi. Avdagiç’e göre; kuvveti hassas biçimde ayarlayabilen beş parmaklı, taşıma ve montaj odaklı robotlar geleceğin üretim sistemlerini belirleyecek. Sanayinin Türkiye ekonomisindeki payının yüzde 20’nin üzerine çıkarılması gerektiğini belirten Avdagiç, bunun yüksek katma değerli ve markalaşmış üretimle desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Hannover Sanayi Fuarı’nda yapay zekânın hızla makine ve robotik sistemlere entegre olduğunu söyleyen Avdagiç, tüm KOBİ’lere üretim süreçlerini yapay zekâya uyumlu hâle getirme çağrısı yaptı.



