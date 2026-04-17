Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Yeni düzenleme yürürlüğe girdi: İşte Türkiye'de ÖTV'siz alınabilecek araçlar

Yeni düzenleme yürürlüğe girdi: İşte Türkiye'de ÖTV'siz alınabilecek araçlar

10:4017/04/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Ekonomiye ilişkin bazı düzenlemeler, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla ÖTV'siz araç alımında kapsam genişletildi. Peki ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangisi? İşte detaylar...

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanun teklifi ay başında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Söz konusu düzenleme ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bedelli askerlik ücreti, engelliye ÖTV'siz araç, depremzedelere indirim gibi düzenlemelerin yer aldığı kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖTV'SİZ ARAÇDA KAPSAM GENİŞLEDİ

Engellilere yönelik ÖTV'siz araç satışında da değişikliğe gidildi. Ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan kişilerin ÖTV'siz araç almasının önü açıldı. Ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'siz araç satın alabilecek.

HANGİ ARAÇLAR ÖTV'SİZ ALINABİLECEK?

ÖTV ve MTV'den muaf olarak satın alınabilecek araçlar için belli şartlar bulunuyor. Buna göre, otomobillerin motor silimdir hacmine bakılmaksızın, araçların ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında olması gerekiyor.

ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR

ÖTV'siz alınacak araçlarda yüzde 40 yerlilik şartı aranıyor. Bu nedenle ÖTV'siz alınabilecek araçlar şöyle:

Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon.

#ÖTV
#Araç
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
