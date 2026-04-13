Otomobil fiyatlarına zam sinyali: Uzman isim tarih vererek uyardı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Nisan ayında baskılanan maliyet artışlarının önümüzdeki iki ay itibarıyla fiyatlara yansıyabileceğini belirtirken; otomobilin "yatırım aracı" olma niteliğini koruması nedeniyle satış performansının stabil seyrettiğini vurguladı.

Habertürk'e konuşan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'MAYIS VE HAZİRAN'DA YANSIMALAR OLACAK'

Müşteri talebi bir miktar öne çekildi çünkü müşteri de bunu görüyor. Onun için de showroomlarda hareket var. Kurlar paralel seyrederken, petrol fiyatları artıyor. Dolayısıyla maliyetlerin ve fiyatların artması da kaçınılmaz. Hepimiz görüyoruz Nisan ayında fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadı. Ama Mayıs ve Haziran'da yansımalar olacaktır.

TÜRKİYE'NİN DİNAMİKLERİ AVRUPA'DAN FARKLI

Batı Avrupa pazarına göre değişik bir pazarız. Batı Avrupa'da enflasyon veya bir bir istikrarsızlık söz konusu olduğu zaman ilk reaksiyon harcamaları azaltmak yönünde oluyor. Türkiye'de ise bu durumlarda otomobil yatırım aracı olarak görüldüğü için satışlar etkilenmiyor. Çok yakınımızda, çok ciddi bir bir savaş olmasına rağmen yine de Türkiye pazarının bundan o kadar çok etkilenmediğini görüyoruz. Nisan'da satışların yeniden arttığını görebiliriz.

YERLİ ARAÇLARDAKİ ARTIŞ

İlk çeyrekte yerlilik payı geçen seneye göre 4 puan arttı. Geçen yılın ilk çeyreğinde bu oran yüzde 31’di. 2025 yılı genelinde ise yerlilik payı yüzde 29 olarak gerçekleşmişti. 2026'nın ilk çeyreğinde ise yerlilik oranı yüzde 35 olarak gerçekleşti. Bu da yaptığımız yatırımların meyvelerini otomotiv sanayi olarak görmeye başlıyoruz demektir.

OSD verilerine göre Türkiye, otomobil üretiminde Avrupa Birliği’nde altıncı, hafif ticari araç üretiminde birinci ve toplam hafif araç üretiminde beşinci sırada yer alıyor.

'TÜRKİYE ARTIK BIG 6 OLARAK TANIMLANIYOR'

Hafif ticari araçlarda geçen yıl kaybedilen Avrupa liderliği yeniden kazanılırken, otobüs üretiminde de liderlik sürüyor. Türkiye ayrıca dünyada dördüncü büyük otobüs üreticisi ve hafif ticari araçta da dokuzuncu sırada bulunuyor.

Türkiye’nin Avrupa otomotiv pazarındaki konumuna da değinen Eroldu, ülkenin artık 'big 6' olarak tanımlanan büyük pazarlar arasında yer aldığını vurguladı.

Eroldu, "Avrupa'da eskiden 'big 5' olarak tanımlanan 5 büyük pazar bulunurdu. Türkiye'nin gelişimi ile artık Avrupa’da 'big 6' var. Bugün Türkiye beşinciliği zorlayan bir ülke konumunda. Hafif ticari araçlarda konumumuz daha da iyi. Burada da üçüncü durumdayız. Avrupa’daki hafif ticari araç pazarının yüzde 9 daralmasına rağmen, Türkiye'nin ihracatını artırması önemli.

'AB-HİNDİSTAN ANLAŞMASI SANAYİYİ ETKİLEYEBİLİR'

Avrupa Birliği bugüne kadar açık ticareti ve entegrasyonu destekleyen bir yapıya sahipti. Fakat Avrupa Birliği de Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu yeni uygulamalarla ve Çin'in de rekabetçi baskısıyla beraber politikalarını değiştirme yönünde adımlar atıyor. Bunların en önemlisi de 'Made in EU' diye kamuoyunda da çok tartışılan Avrupa Birliği'nin kendisine tekrar koruma duvarları inşa etme yönünde kararlar. Dünya ticaret düzenini ve otomotiv sanayini etkileyecek değişimler söz konusu olacak.

'MADE IN EU' TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Yayınlanan taslak üzerinde biz sanayi olarak, bakanlıklarla birlikte çalışıp bu dokümanı Türkiye’ye fayda sağlayacak şekilde son haline getirmeye çalışacağız. Ama bu dokümanın da aslında hayata geçmesi herhalde 1-2 sene daha alacaktır. Gümrük Birliği anlaşması olan ülkelerin bu kapsam içine girmesi son derece olumlu

'AVRUPA İLE HERHANGİ BİR SORUN BEKLEMİYORUZ'