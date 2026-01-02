Araçlarda büyük ÖTV indirimi devrede: Limit 584 bin lira arttı! İşte ÖTV muafiyetli araç fiyatları ve şartlar

Araç piyasasında gözler 2026 yılında uygulanacak yeni ÖTV muafiyet tutarına çevrilmişti. Merakla beklenen rakam netleşti. Engelli vatandaşlar için ÖTV limiti 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin liraya yükseltildi. Peki kimler ÖTV'siz araç alabilir? Yerlilik şartı nedir? 10 yıl satış yasağı kimleri kapsıyor? İşte madde madde yeni düzenlemenin detayları...
Otomobil piyasasında binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren beklenen düzenleme resmen hayata geçti. 2026 yılı için ÖTV muafiyetli araç alım limiti rekor bir artışla yeniden belirlendi. Limitin 3 milyon liraya dayanmasıyla birlikte engelli raporuyla araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat doğdu.
LİMİT 3 MİLYONA DAYANDI
Yeni düzenleme ile birlikte ÖTV muafiyet limiti 2 milyon 290 bin 200 liradan, 584 bin liralık artışla 2 milyon 873 bin 972 liraya yükseldi. Bu artış, 2026 yılında otomobil sahibi olmak isteyen engelli vatandaşlar için önemli bir fiyat avantajı sağlayacak.
Buna göre, yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan bir vatandaş, vergiler dahil satış fiyatı 2 milyon 873 bin 972 liraya kadar olan araçları ÖTV ödemeden satın alabilecek. Satın alınan araç özel tertibatlı değilse, engelli kişinin birinci derece yakınları da aracı kullanabilecek. Ayrıca bu kapsamda alınan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf tutuluyor.
YÜZDE 90 ALTI ENGELLİLER İÇİN "ÖZEL TERTİBAT" ŞARTI
Engel oranı yüzde 90’ın altında olan vatandaşlar da ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor ancak bu grup için süreçte bazı ek şartlar aranıyor. Bu kişilerin sağlık kurulu raporlarında mutlaka "hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir" ibaresinin bulunması gerekiyor. Alınacak aracın, kişinin engel durumuna uygun olarak özel tertibatla donatılmış olması ve engelli kişinin kullanımına elverişli hale getirilmesi şart koşuluyor.
YERLİLİK ORANI KRİTERİNE DİKKAT
ÖTV muafiyetiyle alınacak sıfır kilometre araçlarda sadece fiyat limiti değil, bazı teknik ve üretim şartları da bulunuyor. Alınacak binek otomobil, panelvan veya pick-up tarzı araçlarda motor hacmi sınırı ve lüks sınıf kısıtlamasının yanı sıra "yerlilik oranı" kriteri de devreye giriyor. Düzenlemeye göre, tercih edilecek araçta en az yüzde 40 oranında yerlilik bulunması gerekiyor.
KRİTİK TARİH: 27 ARALIK 2024
Araç satışında süre kısıtlamasıyla ilgili kafa karışıklığı yaratan "5 yıl mı, 10 yıl mı?"
sorusu da Danıştay kararıyla netlik kazandı.
Normal şartlarda, ilk kez ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar için 10 yıl satış yasağı bulunuyor. Örneğin; 30 Aralık 2025 tarihinde alınan bir araç, ÖTV ödenmeden satılmak istenirse 30 Aralık 2035 tarihinin beklenmesi gerekiyor. Bu süreden önce satış yapılırsa, Maliye tarafından hesaplanan ÖTV tutarının ödenmesi zorunlu tutuluyor.
Ancak Danıştay, 27 Aralık 2024 tarihinden önce alınan araçlar için 10 yıl bekleme şartına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararla birlikte, söz konusu tarihten önce alınan araçlar, eski düzenlemede olduğu gibi 5 yıl dolduktan sonra herhangi bir ÖTV ödemesi yapılmaksızın satılabilecek.
PİYASANIN GÖZDE MODELLERİ: 400 BİN TL CİVARI ARAÇ ÖNERİLERİ
Sıfır araç piyasasındaki hareketliliğin yanı sıra, ikinci el piyasasında da ekonomik ve pratik modeller ilgi görüyor. İşte 400 bin TL bandında alınabilecek, piyasa değerini koruyan bazı öne çıkan modeller:
Renault Clio 4 (2014-2016)
Kilometre: 130.000 – 170.000 km arası
Motor: 1.2 benzinli veya 1.5 dCi dizel
Hyundai i20 (2013-2015)
Kilometre: 120.000 – 160.000 km arası
Motor: 1.2 benzinli veya 1.4 CRDi dizel
Fiat Punto Evo (2013-2015)
Kilometre: 110.000 – 150.000 km arası
Motor: 1.3 Multijet dizel
Ford Fiesta (2012-2014)
Kilometre: 120.000 – 170.000 km arası
Motor: 1.25 benzinli veya 1.4 TDCi dizel
Volkswagen Polo (2009-2012)
Kilometre: 150.000 – 190.000 km arası
Motor: 1.4 benzinli
Opel Corsa D (2011-2013)
Kilometre: 130.000 – 180.000 km arası
Motor: 1.2 benzinli veya 1.3 CDTI dizel
Toyota Yaris (2008-2011)
Kilometre: 140.000 – 190.000 km arası
Motor: 1.3 benzinli