Araçlarda büyük ÖTV indirimi devrede: Limit 584 bin lira arttı! İşte ÖTV muafiyetli araç fiyatları ve şartlar

Buna göre, yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan bir vatandaş, vergiler dahil satış fiyatı 2 milyon 873 bin 972 liraya kadar olan araçları ÖTV ödemeden satın alabilecek. Satın alınan araç özel tertibatlı değilse, engelli kişinin birinci derece yakınları da aracı kullanabilecek. Ayrıca bu kapsamda alınan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf tutuluyor.