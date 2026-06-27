Üretimin yüzde 46'sını sanayinin devleri yaptı

Türkiye'de sanayinin üretimden satışları 2025 yılında yüzde 27,7 artışla 24 trilyon lirayı aşarken, üretimin lokomotifi yine büyük sanayi kuruluşları oldu. İSO 500 listesinde yer alan devler, üretimden satışların yüzde 46’sını üstlendi.
Türkiye'de sanayinin üretim gücü 2025 yılında yeni bir eşiği geride bıraktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre girişimlerin üretimden gerçekleştirdiği satışlar geçen yıl yüzde 27,7 artarak 24 trilyon 28,7 milyar liraya yükseldi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 araştırmasına göre ise Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun üretimden satışları 11,1 trilyon liraya ulaştı. Böylece Türkiye'deki toplam üretimden satışların yaklaşık yüzde 46,2'sini yalnızca en büyük 500 sanayi şirketi gerçekleştirdi.
ÜRETİMİN LOKOMOTİFİ BÜYÜK SANAYİ
Veriler, Türkiye'de sanayi üretiminin büyük ölçekli işletmelerde yoğunlaşmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. İSO 500 şirketlerinin üretimden satışları 2025 yılında yüzde 28 artışla 8,7 trilyon liradan 11,1 trilyon liraya yükselirken, ülke genelindeki üretimden satış artışı da benzer şekilde yüzde 27,7 olarak gerçekleşti. Yaklaşık her iki liralık üretim satışının bir lirasının İSO 500 şirketlerinden gelmesi, büyük sanayi kuruluşlarının üretim ve ihracattaki belirleyici rolünü bir kez daha gösterdi.
OTOMOTİV VE GIDA ÖNE ÇIKTI
TÜİK verilerine göre üretimden yapılan satışlarda en büyük payı yüzde 15,5 ile gıda sanayi ürünleri aldı. Gıdayı yüzde 10,2 ile ana metal sanayi, yüzde 9,7 ile motorlu kara taşıtları, treyler ve yarı treyler imalatı, yüzde 6,1 ile fabrikasyon metal ürünleri takip etti. Motorlu kara taşıtı üretiminde ise satış değerinin yüzde 83,1'i yalnızca beş ilde gerçekleşti. Kocaeli yüzde 34'lük payla ilk sırada yer alırken, Bursa yüzde 29,8, Sakarya yüzde 11,8, Aksaray yüzde 3,9 ve İzmir yüzde 3,6 pay aldı.
YÜKSEK TEKNOLOJİNİN PAYI SINIRLI KALDI
İmalat sanayisinde yüksek teknolojili ürünlerin üretimden satışlardaki payı 2025 yılında yüzde 3,6 olarak hesaplandı. Düşük ve orta-düşük teknolojili ürünler toplam satışların yüzde 67,5'ini oluştururken, orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 28,8 oldu. Ana sanayi grupları incelendiğinde ise satışların yüzde 43,8'ini ara malları, yüzde 23,7'sini dayanıksız tüketim malları ve yüzde 21,8'ini sermaye malları oluşturdu.
8.3 milyon buzdolabı ürettik
- Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 216 bin 140 otomobil, 8 milyon 329 bin 500 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 334 milyon tonun üzerinde hazır beton, 1 milyon 266 bin kombi ve 774 bin 970 motosiklet üretildi. Bu tablo, Türkiye sanayisinin hem iç pazara hem de ihracata yönelik yüksek üretim kapasitesini koruduğunu ortaya koyarken, toplam üretimden satışların neredeyse yarısının İSO 500 şirketleri tarafından gerçekleştirilmesi büyük ölçekli sanayinin ekonomideki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.