Üretimin yüzde 46'sını sanayinin devleri yaptı

Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 216 bin 140 otomobil, 8 milyon 329 bin 500 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 334 milyon tonun üzerinde hazır beton, 1 milyon 266 bin kombi ve 774 bin 970 motosiklet üretildi. Bu tablo, Türkiye sanayisinin hem iç pazara hem de ihracata yönelik yüksek üretim kapasitesini koruduğunu ortaya koyarken, toplam üretimden satışların neredeyse yarısının İSO 500 şirketleri tarafından gerçekleştirilmesi büyük ölçekli sanayinin ekonomideki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi.