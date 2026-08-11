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Ekonomi
Somon ihracatında rekor gelir: Doğu Karadeniz’den 95 milyon dolar

Somon ihracatında rekor gelir: Doğu Karadeniz’den 95 milyon dolar

12:42, 11/08/2026, Salı
AA
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Somon ihracatında rekor gelir: Doğu Karadeniz’den 95 milyon dolar
Karadeniz’den sofralara, ekonomiye milyonlar: Somon ihracatı 95 milyonu aştı

Doğu Karadeniz'den ocak-temmuz döneminde yapılan somon ihracatı 95 milyon 290 bin 222 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, bölgeden 15 ülkeye 14 bin 358 ton somon ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dış satımdan 95 milyon 290 bin 222 dolar gelir sağlandığını belirten Kuzuoğlu, Rusya'nın somon dış satımında ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Kuzuoğlu, Rusya'ya bu dönem 58 milyon 689 bin 208 dolarlık dış satım yapıldığını aktararak, "Rusya'yı 26 milyon 829 bin 736 dolarla Belarus, 4 milyon 253 bin 305 dolarla Japonya takip etti. Bölgeden ayrıca Filipinler, Fransa, Litvanya ve Lübnan'a da bu dönemde ihracat yapıldı." dedi.

Bölge ihracatının 68 milyon 449 bin 357 dolarının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kuzuoğlu, kentten Rusya başta olmak üzere 14 ülkeye 10 bin 55 ton Türk somonu satıldığının altını çizdi.

Kuzuoğlu, bölge ve Trabzon açısından somon ihracatına ilişkin beklentilerinin yüksek olduğuna işaret ederek, yıl sonu ihracat rakamlarının çok daha iyi seviyelere ulaşacağına inandığını kaydetti.


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Başlıklar :Doğu Karadenizsomon ihracatıTrabzon
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