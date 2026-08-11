Akaryakıta çifte zam geliyor: İşte güncel rakamlar

4 ile 45 milyon lira hibe desteği: Son başvuru 28 ağustos

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta sürdürülebilir kalkınmayı ve çevre dostu üretimi teşvik etmek amacıyla Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hayata geçirilen Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı için başvuru süreci devam ediyor. Toplam 45 milyon lira bütçeli programla, bölgede faaliyet gösteren işletme, kooperatif ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm yatırımlarına büyük bir ivme kazandırılması hedefleniyor.