Akaryakıta çifte zam geliyor: İşte güncel rakamlar
Akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisi gündemde. Benzinde yaklaşık 2 TL, motorinde ise 6,85 TL’lik artış ihtiyacı oluşurken, eşel mobil sistemi nedeniyle bu yükselişin yüzde 75’inin pompaya yansıması bekleniyor. Bu hesaplamaya göre benzinin litre fiyatına yaklaşık 1,50 TL, motorine ise 5,13 TL zam gelebilir. Zam gerçekleşirse motorinin litresi bazı şehirlerde 90 TL seviyesine yaklaşacak.
Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizlik petrol piyasalarını hareketlendirirken, yükselen petrol fiyatları Türkiye’de akaryakıta zam beklentisini de beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı 84-85 dolar bandına çıkarken, ABD’nin Batı Teksas tipi ham petrolü (WTI) 78-79 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı.
Küresel piyasalardaki bu yükselişin önümüzdeki dönemde akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
Ekonomim'in haberine göre benzinde yaklaşık 2 TL, motorinde ise 6,85 TL zam yapılması bekleniyor. Zamların pompaya yansıyacak kısmının benzinde 1,50 TL, motorinde ise 5,13 TL olması öngörülüyor.
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