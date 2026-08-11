64 yıllık otobüs devi yeniden el değiştirdi: Yeni sahipleri belli oldu

Kocaeli merkezli şehirlerarası otobüs firması Asya Tur’da yeni dönem başladı. 64 yıllık geçmişe sahip şirket, yaklaşık 10 gün önce tamamlanan satış işlemiyle Gölcüklü iş adamı Cemil Uzuner ile Turindex Turizm’in sahibi İsa Yılgın’ın yönetimine geçti.

6 YIL SONRA YENİ SATIŞ

1962 yılında kurulan Asya Tur, 2020 yılında Ali Genç, Niyazi Genç ve Kadir Genç’in sahibi olduğu Genç Tur tarafından satın alınmıştı. Aradan geçen 6 yılın ardından şirket için yeniden satış anlaşması yapıldı.

Son devirle birlikte firmanın yönetiminde yeni bir dönem başlarken, Asya Tur’un bundan sonraki yol haritası da merak konusu oldu.

50 ARAÇLIK FİLO YENİ SAHİPLERDE

Şehirlerarası yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren Asya Tur, yaklaşık 50 araçlık filosuyla seferlerini sürdürüyor. Başta İstanbul olmak üzere farklı şehirlerde yolcu taşıyan firma, özellikle Marmara Bölgesi’ndeki hatlarıyla biliniyor.

Kocaeli’nin tanınan ulaşım markalarından biri olan Asya Tur’un yeni sahipleriyle birlikte filo ve sefer ağında herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

SATIŞ BEDELİ GİZLİ KALDI

Yaklaşık 10 gün önce tamamlanan satış işleminin mali boyutuna ilişkin ise herhangi bir rakam açıklanmadı. Şirketin yeni dönemde izleyeceği büyüme stratejisi ve atacağı adımlar sektörde yakından takip edilecek.

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