SGK prim borçluları için tarihi fırsatta son dönemeç: 72 ay taksit ve faiz indirimi detayları belli oldu

Teminatsız limit 10 milyon liraya yükseldi

İşletmeleri rahatlatacak bir diğer önemli adım ise teminatsız tecil üst limitinin 10 milyon liraya çıkarılması oldu. Prim borcu bu tutarı aştığında, işletmenin yalnızca sınırı aşan kısmın yarısı oranında teminat göstermesi yeterli kabul ediliyor. Bu hesaplama işletmenin toplam borcu üzerinden değil, borcun bulunduğu her bir SGK müdürlüğündeki tutar ayrı ayrı dikkate alınarak yapılıyor. Örneğin bir şirketin iki farklı merkezde 10'ar milyon liranın altında, üçüncü bir merkezde ise 80 milyon lira borcu bulunuyorsa, sadece sınırı aşan merkezdeki 70 milyon liralık farkın yarısı kadar teminat veya ipotek talep ediliyor. Birden fazla müdürlüğe borcu olanların her bir üniteye ayrı başvuru yapması işlemi hızlandırırken, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 18 milyon liraya kadar olan başvurular doğrudan ilgili Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından, bu tutarı aşanlar ise SGK İl Müdürlükleri tarafından karara bağlanıyor.