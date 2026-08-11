SGK prim borçluları için tarihi fırsatta son dönemeç: 72 ay taksit ve faiz indirimi detayları belli oldu
Kamuya olan borç yükünü hafifletmek için hayata geçirilen geniş kapsamlı yapılandırma paketinde artık son günlere giriliyor. İşverenler ve sigortalılar için büyük bir mali kolaylık sağlayan yeni SGK düzenlemesi; taksit sürelerini 72 aya kadar uzatırken, tecil faizlerindeki ciddi düşüş ve 10 milyon liraya çıkarılan teminatsız işlem limitiyle dikkat çekiyor. Bir yandan işletmeleri haciz ve icra kıskacından kurtarmayı, diğer yandan prim eksikliği nedeniyle aylık bağlatamayan vatandaşlara yeni bir kapı aralamayı hedefleyen bu düzenleme için geri sayım hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla gündeme gelen ve şartları baştan aşağı yenilenen bu borç kapatma fırsatından kimlerin, hangi özel koşullarla yararlanabileceği ise netleşti. İşte 31 Ağustos'taki kritik eşik öncesinde, başvuru sürecinin merak edilen tüm ayrıntıları...
Kamu borçlarının yapılandırılmasına yönelik süreçte son dönemece girildi. Vergi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi gibi borçların yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarını da kapsayan yeni düzenleme, işverenler ve sigortalılar için önemli fırsatlar sunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da işletmelere ve belediyelere hızlı adım atmaları yönünde çağrıda bulunduğu uygulama kapsamında, prim borçlarını ödemekte zorlananlar için azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, yıllık tecil faizi de yüzde 39'dan yüzde 29'a çekildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, resmi kanallar üzerinden yaptığı yeni çağrıyla, sağlanan bu mali avantajların kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdi.
Başvuru ve ilk taksit için son tarih 31 Ağustos
Uygulama, 4A işveren ile 4B Bağ-Kur primlerinin yanı sıra 2026 yılı Haziran ayı ve öncesine ait sigorta ve işsizlik sigortası primi borçlarını kapsıyor. Ayrıca 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezaları da bu kapsama dâhil ediliyor. Yeni düzenlemenin sunduğu indirimli yüzde 29 tecil faizinden yararlanabilmek için hak sahiplerinin en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuru işlemlerini tamamlaması ve ilk taksit ödemesini gerçekleştirmesi gerekiyor.
Belirtilen süre içerisinde ilk ödemenin yapılmaması halinde borçlular indirimli faiz avantajını kaybediyor. Diğer taraftan, emeklilik planı yapan sigortalıların aylık bağlatabilmesi için taksitlendirilen borcun tamamen kapanmış olması şartı aranıyor. Başvurular öncesinde e-Devlet veya SGK'nın çevrim içi hizmetleri üzerinden güncel borç dökümünün alınarak tutarın tespit edilmesi, başvuru sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlıyor.
72 ay vade için likidite oranı ve rapor şartı
Azami 72 aylık taksitlendirme imkânı, mali açıdan zorluk çeken işletmelere bir can suyu olarak sunuluyor. Bu haktan yararlanabilmek için borçlunun bilançosundaki dönen varlıklardan stokların çıkarılıp kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle hesaplanan likidite oranının 0,50 veya daha altında olması gerekiyor. Başvuruların geçerli sayılması için mali müşavir tarafından onaylanmış ve mizanla desteklenen Çok Zor Durum Raporu'nun dosyaya mutlaka eklenmesi isteniyor.
Rapor sunulmayan başvurularda uzun vadeli tecil talepleri kurum tarafından reddediliyor. Likidite oranı 0,51 ile 1,00 arasında kalan şirketler ise bu imkândan en fazla 36 ay vadeye kadar faydalanabiliyor. Taksitlendirme sürecinde ödeme planına sadık kalınması kritik bir önem taşıyor; vadesi gelen bir taksitin zamanında ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Örneğin 72 aylık planda ilk 71 taksiti düzenli ödeyen bir borçlu, son taksiti belirtilen yasal mühlet içinde kapatmazsa yapılandırma işlemi tamamen geçerliliğini yitiriyor.
Teminatsız limit 10 milyon liraya yükseldi
İşletmeleri rahatlatacak bir diğer önemli adım ise teminatsız tecil üst limitinin 10 milyon liraya çıkarılması oldu. Prim borcu bu tutarı aştığında, işletmenin yalnızca sınırı aşan kısmın yarısı oranında teminat göstermesi yeterli kabul ediliyor. Bu hesaplama işletmenin toplam borcu üzerinden değil, borcun bulunduğu her bir SGK müdürlüğündeki tutar ayrı ayrı dikkate alınarak yapılıyor. Örneğin bir şirketin iki farklı merkezde 10'ar milyon liranın altında, üçüncü bir merkezde ise 80 milyon lira borcu bulunuyorsa, sadece sınırı aşan merkezdeki 70 milyon liralık farkın yarısı kadar teminat veya ipotek talep ediliyor. Birden fazla müdürlüğe borcu olanların her bir üniteye ayrı başvuru yapması işlemi hızlandırırken, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 18 milyon liraya kadar olan başvurular doğrudan ilgili Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından, bu tutarı aşanlar ise SGK İl Müdürlükleri tarafından karara bağlanıyor.
Hacizler duruyor, eski yapılandırmalar güncelleniyor
Düzenleme sadece yeni başvuruları değil, daha önce tecil ve taksitlendirme sürecine dâhil olan borçları da kapsıyor. Mevcut yapılandırması olan işverenler, devam eden tecil işlemlerini yıllık yüzde 29 faiz üzerinden yeniden revize edebiliyor ve 16 Haziran 2026 itibarıyla bu indirimli faiz oranı uygulanıyor. Kanun öncesinde başvuran işletmeler, talep etmeleri halinde likidite durumlarına göre 18 ila 36 aya kadar ek vade hakkından da yararlanabiliyor. Yeni plana göre ilk taksitin yatırılmasıyla beraber borçlular için icra takibi, haciz ve satış işlemleri derhal durdurulurken araçlar üzerindeki yakalama şerhleri de kaldırılıyor. Borcun tamamı ödenene kadar mevcut hacizler kalmaya devam etse de, bu süreçte düzenlemeden yararlanan işverenler yeniden yüzde 5'lik SGK prim teşvikinden faydalanmaya başlayabiliyor ve ticari faaliyetleri için büyük önem taşıyan borcu yoktur belgesini temin edebiliyor.
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