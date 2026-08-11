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Ekonomi
4 ile 45 milyon lira hibe desteği: Son başvuru 28 ağustos

4 ile 45 milyon lira hibe desteği: Son başvuru 28 ağustos

11:50, 11/08/2026, SalıG: Güncelleme: 11:50, 11/08/2026, Salı
IHA
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4 ile 45 milyon lira hibe desteği: Son başvuru 28 ağustos
SERKA’nın Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı başvuruya açıldı.

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta sürdürülebilir kalkınmayı ve çevre dostu üretimi teşvik etmek amacıyla Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hayata geçirilen Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı için başvuru süreci devam ediyor. Toplam 45 milyon lira bütçeli programla, bölgede faaliyet gösteren işletme, kooperatif ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm yatırımlarına büyük bir ivme kazandırılması hedefleniyor.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı kapsamında başvurular devam ediyor. Toplam 45 milyon TL bütçeye sahip programla Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta faaliyet gösteren işletme, kooperatif ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm yatırımlarına destek sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında hayata geçirilen program, bölgedeki üretim ve hizmet sektörlerinde çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

"Tarım, imalat ve turizme destek"

Program kapsamında tarım, imalat sanayii ve turizm sektörlerinde doğal kaynakların korunması, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yeşil dönüşüm uygulamalarına yönelik projeler desteklenecek.

Bunun yanı sıra özellikle kadınlar ve gençler başta olmak üzere kırılgan gruplar için sürdürülebilir iş ve istihdam olanaklarının artırılması da programın hedefleri arasında yer alıyor.

"2 milyon 250 bin TL’ye kadar hibe"

Destek programı kapsamında uygun bulunan projelere 650 bin TL ile 2 milyon 250 bin TL arasında hibe desteği verilebilecek.

Destek oranları ise başvuru sahibinin niteliğine göre değişiyor. Mikro ve küçük işletmeler için destek oranı yüzde 50 ile yüzde 75 arasında, kooperatifler ve üretici birlikleri için ise yüzde 75 ile yüzde 90 arasında uygulanacak.

Bu kapsamda özellikle üretim süreçlerinde enerji ve kaynak verimliliğini artıran, çevresel etkileri azaltan ve sürdürülebilir üretim modellerini hayata geçiren projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

"Başvurular KAYS üzerinden yapılacak"

Programa başvurmak isteyen potansiyel yararlanıcıların proje başvurularını 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 23.59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Başvurunun e-imza ile imzalanması veya KAYS üzerinden oluşturulan taahhütnamenin ıslak imzalı şekilde SERKA’ya teslim edilmesi için son tarih ise 4 Eylül 2026 saat 17.00 olarak belirlendi.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler, kooperatifler ve üretici birlikleri başvuru rehberi, destekleyici belgeler ve ayrıntılı bilgilere SERKA’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Programın, Kars’ın da içerisinde bulunduğu Serhat Bölgesi’nde çevre dostu üretim yatırımlarının artırılması, işletmelerin yeşil dönüşüm kapasitesinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir istihdamın desteklenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

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