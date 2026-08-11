Emekli promosyonunda rakamlar güncellendi: Bankalar kesenin ağzını açtı 32 bin TL'ye çıkıyor

SGK prim borçluları için tarihi fırsatta son dönemeç: 72 ay taksit ve faiz indirimi detayları belli oldu

Kamuya olan borç yükünü hafifletmek için hayata geçirilen geniş kapsamlı yapılandırma paketinde artık son günlere giriliyor. İşverenler ve sigortalılar için büyük bir mali kolaylık sağlayan yeni SGK düzenlemesi; taksit sürelerini 72 aya kadar uzatırken, tecil faizlerindeki ciddi düşüş ve 10 milyon liraya çıkarılan teminatsız işlem limitiyle dikkat çekiyor. Bir yandan işletmeleri haciz ve icra kıskacından kurtarmayı, diğer yandan prim eksikliği nedeniyle aylık bağlatamayan vatandaşlara yeni bir kapı aralamayı hedefleyen bu düzenleme için geri sayım hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla gündeme gelen ve şartları baştan aşağı yenilenen bu borç kapatma fırsatından kimlerin, hangi özel koşullarla yararlanabileceği ise netleşti. İşte 31 Ağustos'taki kritik eşik öncesinde, başvuru sürecinin merak edilen tüm ayrıntıları...