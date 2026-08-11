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Emekli promosyonunda rakamlar güncellendi: Bankalar kesenin ağzını açtı 32 bin TL'ye çıkıyor

Emekli promosyonunda rakamlar güncellendi: Bankalar kesenin ağzını açtı 32 bin TL'ye çıkıyor

13:56, 11/08/2026, SalıG: Güncelleme: 13:58, 11/08/2026, Salı
Yeni Şafak
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Emekli promosyonunda rakamlar güncellendi: Bankalar kesenin ağzını açtı 32 bin TL'ye çıkıyor

Emekli ve memur zammının netleşmesinin ardından bankalar promosyon yarışını hızlandırdı. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, binlerce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Nakit ödemelerin yanı sıra ek kampanyalar, otomatik fatura talimatı avantajları, faizsiz kredi seçenekleri ve referans ödülleriyle birlikte toplam kazancı önemli ölçüde artırıyor. İşte banka banka güncel rakamlar.

Ağustos 2026 emekli promosyonu veren bankalar, temmuz ayı emekli zammının netleşmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Yeni zam oranlarıyla birlikte kamu ve özel bankalar promosyon tutarlarını açıkladı. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?


Ağustos 2026 emekli promosyonu veren bankalar, temmuz ayı emekli zammının netleşmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Yeni zam oranlarıyla birlikte kamu ve özel bankalar promosyon tutarlarını açıkladı. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Emekli promosyonu nasıl alınıyor?

Emekli promosyonundan yararlanabilmek için maaşın tercih edilen bankaya taşınması ve genellikle 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü verilmesi gerekiyor.


Bazı bankalar ise otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya dijital bankacılık işlemleri karşılığında ek promosyon ödemeleri yapabiliyor.


Emekli promosyonu nasıl alınıyor?Emekli promosyonundan yararlanabilmek için maaşın tercih edilen bankaya taşınması ve genellikle 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü verilmesi gerekiyor.Bazı bankalar ise otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya dijital bankacılık işlemleri karşılığında ek promosyon ödemeleri yapabiliyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti BBVA

Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye varan promosyon.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONUGaranti BBVAEmekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye varan promosyon.

İş Bankası

SGK emeklilerine özel 25.000 TL’ye varan emekli promosyonu kampanyasını duyurdu. Emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk maaş ödemesinde İş Bankası’nı tercih eden veya halen SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

İş BankasıSGK emeklilerine özel 25.000 TL’ye varan emekli promosyonu kampanyasını duyurdu. Emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk maaş ödemesinde İş Bankası’nı tercih eden veya halen SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

YAPI KREDİ’DEN 30 BİN TL’YE VARAN EMEKLİ PROMOSYONU

19 Eylül 2025 - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.


Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.


YAPI KREDİ’DEN 30 BİN TL’YE VARAN EMEKLİ PROMOSYONU19 Eylül 2025 - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

Akbank

1-31 Ağustos 2026 kampanyasında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon bulunuyor.

Akbank1-31 Ağustos 2026 kampanyasında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon bulunuyor.

ING

0-9.999 TL → 6.250 TL 

10.000-14.999 TL → 10.000 TL 

15.000-19.999 TL → 12.500 TL 

20.000 TL ve üzeri → 15.000 TL 

Ek şartların tamamıyla toplam → 32.000 TL

ING0-9.999 TL → 6.250 TL&nbsp;10.000-14.999 TL → 10.000 TL&nbsp;15.000-19.999 TL → 12.500 TL&nbsp;20.000 TL ve üzeri → 15.000 TL&nbsp;Ek şartların tamamıyla toplam → 32.000 TL

Ziraat Bankası

0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.


Ziraat Bankası0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

DenizBank

11 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut 3 yıllık maaş taahhüdü kampanya döneminde sona eren emekliler için yeni kampanyayı duyurdu.

0-9.999 TL → 5.000 TL standart / 20.000 TL toplam 

10.000-14.999 TL → 8.000 TL / 24.000 TL toplam 

15.000-19.999 TL → 10.000 TL / 27.000 TL toplam 

20.000 TL ve üzeri → 12.000 TL / 30.000 TL toplam


DenizBank 11 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut 3 yıllık maaş taahhüdü kampanya döneminde sona eren emekliler için yeni kampanyayı duyurdu.0-9.999 TL → 5.000 TL standart / 20.000 TL toplam&nbsp;10.000-14.999 TL → 8.000 TL / 24.000 TL toplam&nbsp;15.000-19.999 TL → 10.000 TL / 27.000 TL toplam&nbsp;20.000 TL ve üzeri → 12.000 TL / 30.000 TL toplam

Halkbank

Emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.

10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

HalkbankEmekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

QNB

Emekli maaşını taşıyanlara toplam 20.000 TL’ye varan promosyon.

QNBEmekli maaşını taşıyanlara toplam 20.000 TL’ye varan promosyon.
Başlıklar :emeklibanka promosyonuemekli promosyon zammıhalkbankziraatakbankgarantimaaşpromosyon
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