Norveçlileri şaşkına çeviren tesis: İzlanda’dan alıp İtalya’ya ihraç ediyor

"Yenice zaten küçük bir ilçe. Burada 200 kadın demek de bu insanlara vermiş olduğumuz ekonomik destekle hitap ettiğimiz alanın büyümesini sağlıyor. O anlamda biz de çok mutluyuz. Çalışanlarımız da çok mutlu. Büyüdükçe, inşallah işler daha iyiye gittikçe, bu sayıyı daha çok artırmayı istiyoruz."