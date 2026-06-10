Binlercesi aynı anda ortaya çıktı: Karadeniz'de endişelendiren görüntü

Daha önce yaptıkları araştırmalara göre Karadeniz'deki denizanası varlığında artış yaşandığını dile getiren Bat, bunun mevsimsel değişiklikler ve kirlilik gibi sebeplerden kaynakladığını belirtti.

"Dolayısıyla üreme dönemleri sürecinde rüzgarın da etkisiyle sahillere kadar gelebiliyorlar. Çünkü bu canlılar pasif yüzücüdürler. Rüzgarların oluşturduğu akıntı ve dalgalar aracılığıyla açıktan kıyılara sürüklenmeleri mümkün olabiliyor. Bir başka etken, deniz suyu sıcaklığında yaşanan artış. Artışa bağlı olarak bu canlılar kıyı kesimlere gelebiliyor."