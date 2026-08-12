Bozcaada’da zıpkınla dalışın ardından acı bekleyiş
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize dalan vatandaştan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik uçağı da havadan destek verirken, deniz dibinin taranması için yandan taramalı sonar cihazı gönderildi.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolduğu öne sürülen kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.
İhbar sonrası ekipler sevk edildi
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Sulubahçe açıklarında zıpkınla avcılık amacıyla dalış yapan Uğur Savaş'ın denizden çıkmadığının saat 11.42 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Sonar cihazı da olay yerine gönderildi
"Deniz dibi arama çalışmalarının etkinliğinin artırılması amacıyla Çanakkale'den Bozcaada'ya yandan taramalı sonar cihazı sevk edilmiştir. Vatandaşımızı arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın ilgili unsurlarının koordinasyonunda aralıksız sürdürülmektedir."
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