Emekli ve memurların zam beklentisinin gündemde olduğu dönemde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon farkının maaş artışlarına yansıtılacağını belirtti. Yılmaz, ekonomik gündemin yanı sıra Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktaya ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca emekli ve çalışanın yakından takip ettiği maaş düzenlemelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Enflasyon farkının ücretlere yansıtılacağını vurgulayan Yılmaz, "Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajı verirken, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin Meclis tatile girmeden ele alınması yönünde bir gayretin olduğunu söyledi.
Türkiye Basın Federasyonu'nun gazetecilerle düzenlediği toplantıda konuşan Cevdet Yılmaz “Belirli koşullara ve tarihe endeksli olacak.” dedi.
"ENFLASYON FARKINI MUTLAKA RAKAMLARA YANSITIYORUZ"
NTV Ankara Muhabiri Özgür Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre; Yılmaz, temmuz ayında memur ve emeklilere yönelik refah payı verilip verilmeyeceğine yönelik soruları da yanıtladı. Enflasyon farkını mutlaka rakamlara yansıttıklarını belirten Cevdet Yılmaz, emeklileri ve çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini söyledi.