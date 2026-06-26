"ENFLASYON FARKINI MUTLAKA RAKAMLARA YANSITIYORUZ"

NTV Ankara Muhabiri Özgür Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre; Yılmaz, temmuz ayında memur ve emeklilere yönelik refah payı verilip verilmeyeceğine yönelik soruları da yanıtladı. Enflasyon farkını mutlaka rakamlara yansıttıklarını belirten Cevdet Yılmaz, emeklileri ve çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini söyledi.