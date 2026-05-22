Arnavutluk'ta otomotiv fuarı başladı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Automotive Fair Albania" adlı otomobil endüstrisi fuarı başladı.
Arnavutluk Kara Yolu Taşımacılığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde düzenlenen fuarın açılış töreni, çeşitli kurumların temsilcilerinin katılımıyla Tiran'daki Rahibe Teresa Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Fuarda çeşitli marka araçlar, araç parçaları ve çeşitli aksesuarlar otomobil sektörü tutkunlarının beğenisine sunulacak.
Öte yandan, "Retro" olarak bilinen klasik araçlar da fuar kapsamında sergilenecek.
Fuar günleri boyunca çeşitli etkinliklerin yanı sıra otomotiv sektöründeki en son yenilikler de tanıtılacak.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuar 24 Mayıs'ta sona erecek.