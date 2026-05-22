Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Otomobil
Arnavutluk'ta otomotiv fuarı başladı

Arnavutluk'ta otomotiv fuarı başladı

00:0622/05/2026, Cuma
G: 21/05/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Automotive Fair Albania" adlı otomobil endüstrisi fuarı başladı.

Arnavutluk Kara Yolu Taşımacılığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde düzenlenen fuarın açılış töreni, çeşitli kurumların temsilcilerinin katılımıyla Tiran'daki Rahibe Teresa Meydanı'nda gerçekleştirildi.



Fuarda çeşitli marka araçlar, araç parçaları ve çeşitli aksesuarlar otomobil sektörü tutkunlarının beğenisine sunulacak.



Öte yandan, "Retro" olarak bilinen klasik araçlar da fuar kapsamında sergilenecek.



Fuar günleri boyunca çeşitli etkinliklerin yanı sıra otomotiv sektöründeki en son yenilikler de tanıtılacak.



Bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuar 24 Mayıs'ta sona erecek.



#Automotive Fair Albania
#Arnavutluk
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatay'da 22 Mayıs Cuma okullar tatil mi? Valilikten eğitim kararı