Bilim dünyası şaşkın: Mars'ta 'korundum' tespit edildi

Elon Musk artık bu kulvarda yalnız değil: Çin ilk kez görevini tamamlayan roket kontrollü şekilde indirdi

Uzay yarışında milyarder girişimci Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in tekelinde olan "yeniden kullanılabilir roket" teknolojisine Asya’dan çok sert ve tarihi bir misilleme geldi. Çin uzay programı, yeni nesil taşıyıcı roketi Uzun Yürüyüş-10B (Long March-10B) ile ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Roketin ilk aşamasının okyanus üzerindeki yüzer bir platforma dikey ve kontrollü olarak indirilmesi, Çin uzay tarihinde yeni bir milat başlattı. Sektör analistleri, bu hamleyle SpaceX’in Falcon 9 ile kurduğu küresel hakimiyete Çin’in resmen ortak olduğunu belirtiyor.