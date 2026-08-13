Bilim dünyası şaşkın: Mars'ta 'korundum' tespit edildi
ScienceAlert’ın haberine göre, NASA’nın Perseverance gezgini Mars’ta yakut ve safirin ham maddesi olan 'korundum' mineralini ilk kez keşfetti. Bilim adamları bu nadir mineralin milyarlarca yıl önce meydana gelen dev bir meteor çarpmasının meydana getirdiği aşırı sıcaklık ve basınçla oluştuğunu düşünüyor.
Gezginin üzerindeki lazer sistemleriyle açık renkli kayalar üzerinde yapılan analizlerde, Dünya'da değerli taşlar arasında yer alan yakut ve safirin ham maddesi korundum minerali tespit edildi.
Korundum minerali genellikle alüminyum bakımından zengin, silisyum bakımından ise fakir ortamlarda oluşuyor.
Mars koşullarında ortaya çıkması merak uyandırdı
Dünya'da yüksek sıcaklıklar ve tektonik hareketler sonucu ortaya çıkan bu yapının Mars koşullarında nasıl meydana geldiği bilim adamları arasında merak uyandırdı.
Öne çıkan teori
Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan jeokimyacı Ann Ollila liderliğindeki araştırma ekibi, mineralin oluşumuna ilişkin öne çıkan teoriyi açıkladı.
Araştırmacılara göre korundum, milyarlarca yıl önce Jezero Krateri'ni oluşturan dev meteor çarpmasının yarattığı aşırı sıcaklık ve basınç altında şekillendi.
Çarpmanın etkisiyle oluşan hidrotermal sıvıların kayalarla etkileşime girerek alüminyum oranını artırdığı ve korundum oluşumuna elverişli bir kimyasal ortam hazırladığı değerlendiriliyor.
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