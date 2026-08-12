Üstün kamera teknolojisi ve yüksek hızlı 5G: HUAWEI Pura 90s serisi incelemesi

Son yıllarda üst segment telefonlarda kutu içeriklerinin sadeleştirilmesi ve şarj adaptörü gibi en temel ihtiyaçların bile kutudan çıkarılması kullanıcılar açısından ek bir maliyet kalemine dönüştü.

Kutuyu açtığınız anda başlayan masrafsız ve eksiksiz deneyim

HUAWEI, Pura 90s Serisi ile bu alışkanlığı kırarak kutudan çıktığı gibi kullanıma hazır eksiksiz bir amiral gemisi paketi sunuyor. Kutuyu açtığınızda telefonun yanı sıra yüksek kaliteli Type-C şarj kablosu ve cihaza özel koruyucu kılıf sizi karşılıyor. Kullanıcıyı kutudan çıktığı gibi koruyucu kılıf arayışından kurtaran marka, lansman dönemine özel olarak yüksek hızlı SuperCharge adaptörünü de hediye ederek eksiksiz bir paket sunuyor.

Tasarım tarafında ise seri, keskin kavisler yerine ele çok daha rahat oturan Düz Ekran yapısına geçiş yapmış durumda. Bu tercih özellikle cihazı tek elle kullanırken veya video izlerken ekrana yanlışlıkla dokunma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Pura 90s Pro Max modeli Orange Ocean rengindeki özel gradyan metal çerçevesiyle oldukça oturaklı ve duruş sahibi bir his sunarken, Pura 90s Pro modeli Orange Soda ve Coconut White gibi canlı renk seçenekleriyle günlük kullanımda daha hafif ve dinamik bir tarz arayanlara hitap ediyor.

Güneş ışığı altında yansıma derdine son

Yaz aylarında sahilde, parkta veya pencere kenarında otururken telefon ekranında kendi yansımanızı görmekten mesajları okuyamamak en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Pura 90s Pro Max modeli, ekran camında kullanılan nano seviyeli yarı iletken parlatma teknolojisi sayesinde yansımaları yüzde 70 oranında azaltan Anti-Reflection Kunlun Cam ile geliyor.

Doğrudan dik güneş ışığı altında gerçekleştirdiğimiz okuma ve video izleme denemelerinde, ekranın adeta bir kitap sayfası netliğinde parlamadan görüntülenebildiğini fark ettik. Çizilmelere ve düşmelere karşı kat kat güçlendirilmiş bu devasa 6,9 inçlik ekran, harici bir jelatin koruyucuya ihtiyaç duymadan cihazın kendi net görsel kalitesini doğrudan yaşamanıza imkan tanıyor. Serinin 6,6 inçlik daha kompakt üyesi Pura 90s Pro ise 2. Nesil Kunlun Cam yapısıyla günlük düşme ve darbelere karşı oldukça dayanıklı bir duruş sergiliyor.

Yaşamın içinden anları yakalayan gelişmiş kamera yetenekleri

Pura 90s Serisi'nin asıl fark yarattığı alan, özel anları yakalama konusundaki pratik becerilerinde ortaya çıkıyor. İki model, farklı kullanım alışkanlıklarına yanıt veren özel kamera donanımlarıyla şekillendirilmiş. Uzak mesafeleri yakına getirmeyi sevenler için Pura 90s Pro Max, 200 MP çözünürlüğündeki RYYB periskop kamerası ve gelişmiş sarsıntı engelleme sistemiyle öne çıkıyor. Bir stadyumda maç izlerken veya bir konserde en arka sıralarda otururken 20 kat yakınlaştırma seviyesinde dahi sahnede duran kişinin yüz ifadesini net ve sarsıntısız biçimde video kaydına alabiliyorsunuz.

Diğer taraftan detayların peşinde olanlar için Pura 90s Pro modeli 5 cm odak mesafesine sahip 50 MP Ultra Lighting Makro Telefoto kamerasıyla mikro dünyayı keşfetme imkanı veriyor. Bir çiçeğin üzerindeki su damlasını, bir kumaşın dokusunu veya takı detaylarını odağı kaybetmeden en ince ayrıntısına kadar çekebiliyorsunuz.

Gün batımında araç içinden dışarıdaki manzarayı çekerken içerideki kişinin yüzünün karanlıkta kalması sorunu, her iki modelde de yüksek dinamik aralık teknolojileriyle çözülmüş. Arka plandaki gökyüzü patlamadan, öndeki kişinin yüzü doğal aydınlığıyla kaydediliyor. Renkli neon ışıkların veya akvaryum mavisi gibi zorlu ortam aydınlatmalarının hakim olduğu mekanlarda yapılan çekimlerde ise gelişmiş renk motoru, ten rengini pembeleşmeye veya morarmaya izin vermeden kişinin kendi doğal cilt tonunda korumayı başarıyor. Arayüzde yer alan yapay zeka araçları ise kadraj önerileri sunarak veya cam arkasından çekilen fotoğraflardaki yansımaları tek dokunuşla silerek fotoğraf çekme sürecini herkes için zahmetsiz hale getiriyor.

Günlük rutinleri değiştiren şarj hızı ve akıcı sistem

Pura 90s Serisi, yazılım tarafında Android 16 tabanlı yeni EMUI 16 işletim sistemiyle çalışıyor. Son derece akıcı arayüz geçişleri sunan cihaz, uygulama uyumluluğu ve güvenlik güncellemeleri açısından oldukça güncel bir altyapıya sahip. Huawei’nin uygulama platformu AppGallery üzerinden günlük hayatta ihtiyaç duyulan tüm bankacılık, sosyal medya, ulaşım ve eğlence uygulamalarına hızlıca erişilebiliyor. Gelişmiş anten mimarisi sayesinde kalabalık alanlarda ve kapalı mekanlarda yüksek hızlı 5G bağlantı performansı sunuluyor.

Cihazların 5270 mAh kapasiteli pilleri yoğun bir kullanım gününü rahatlıkla tamamlıyor. Ancak cihazın asıl konfor alanı SuperCharge hızlı şarj teknolojisiyle hissediliyor. Pro Max modelindeki 100W ve Pro modelindeki 66W hızlı şarj desteği, gece telefonu şarjda bırakma alışkanlığını tamamen değiştiriyor. Sabah evden çıkmadan önceki 15 dakikalık hazırlanma süresinde cihazı şarja takmak, bütün bir gün yetecek doluluk seviyesine ulaşmak için yeterli oluyor. Ayrıca pilin 1.000 tam şarj döngüsünden sonra dahi sağlık kapasitesini koruması uzun ömürlü bir kullanımı garantiliyor.

Saha testlerinde kesintisiz 5G bağlantısı

Şehir merkezindeki kalabalık alanlarda ve sinyal seviyesinin zayıflayabildiği kapalı AVM katları ile metro geçişlerinde gerçekleştirdiğimiz testlerde Pura 90s Serisi, kararlı 5G performansıyla öne çıkıyor. Yüksek indirme ve yükleme hızları sayesinde cihazın çektiği 200 MP çözünürlüklü yüksek boyutlu fotoğraflar ve videolar bulut servislere saniyeler içinde aktarılırken, hareket halindeyken izlenen 4K yayınlarda veya canlı akışlarda takılma ve gecikmeler tamamen ortadan kalkıyor.

Türkiye lansmanına özel fırsatlar

HUAWEI Pura 90s Serisi; güneş altında parlamayan ekran teknolojisi, uzakları kristal netliğinde getiren kamerası, masrafsız kutu içeriği, hızlı şarj konforu ve 5G altyapısıyla son kullanıcının bir akıllı telefondan beklediği tüm pratik çözümleri tek bir gövdede topluyor.

19 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye'de resmi satışı ve kargo teslimatları başlayan seri için HUAWEI Online Mağaza üzerinde dikkat çekici lansman fırsatları sunuluyor. 19-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, 99 TL depozito ödemesi karşılığında Pura 90s Pro modelinde 10.900 TL, Pura 90s Pro Max modelinde ise 19.900 TL net indirim uygulanıyor. Ön abonelik sürecini tamamlayıp alım yapan kullanıcılara HUAWEI WATCH FIT 4 Pro akıllı saat hediye edilirken, kutu içeriğindeki hızlı şarj adaptörünün yanı sıra 1 yıllık HUAWEI Care+ Hasar Güvence Hizmeti standart olarak sunuluyor. Satın alma sonrasında mağaza üzerinden deneyim yorumu paylaşan kullanıcılara ise 20.000 HUAWEI Puan (200 TL değerinde) tanımlanıyor.

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