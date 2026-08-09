IBAN’a para gönderirken bu hatayı yapmayın: Para başka hesaba gidebilir
Yanlış IBAN'a para gönderme durumunda paranın farklı bir hesaba ulaşması mümkün olabiliyor. Yanlış hesaba para gönderildiğinde ne yapılması gerektiği, bankanın transferi geri alıp alamayacağı, yanlış IBAN'a gönderilen paranın nasıl iade edilebileceği ve EFT, FAST veya havale işlemlerinde dikkat edilmesi gereken adımlar merak ediliyor. Para transferi sırasında IBAN, alıcının adı-soyadı ve gönderilecek tutarın kontrol edilmesi olası hataların önüne geçerken, yanlış transfer fark edildiğinde vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçmek ve işlem dekontunu saklamak önem taşıyor.
Yanlış IBAN'a para gönderme, paranın farklı bir hesaba ulaşmasına neden olabiliyor. Hatalı transfer fark edildiğinde vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçilmesi ve işlem belgelerinin saklanması önem taşıyor.
Yanlış IBAN'a para gönderilirse ne olur?
Mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan para transferlerinde yanlış IBAN'a para gönderme, alıcı bilgilerinin hatalı girilmesi veya işlem öncesinde yeterince kontrol edilmemesi nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Transferin sonucu ise girilen hesap bilgilerinin geçerli olup olmamasına göre değişiyor.
Yanlış girilen IBAN başka bir geçerli hesaba aitse para farklı bir hesaba ulaşabiliyor. Böyle bir durumda gönderilen tutar her zaman otomatik olarak göndericinin hesabına geri dönmeyebiliyor.
Bu nedenle transfer onaylanmadan önce IBAN'ın yanı sıra alıcının adı-soyadı ve gönderilecek tutarın da kontrol edilmesi gerekiyor.
Yanlış hesaba para gönderildiğinde ilk olarak ne yapılmalı?
Hatalı para transferinin fark edilmesi halinde ilk adım, vakit kaybetmeden işlemin yapıldığı bankayla iletişime geçmek olmalı. Banka, yapılan başvurunun ardından gerekli iletişim sürecini başlatarak paranın iadesi için girişimde bulunabiliyor.
Ancak başvurunun yapılması, gönderilen paranın kesin olarak geri alınacağı anlamına gelmiyor. Sürecin sonucu transferin durumuna ve paranın ulaştığı hesabın koşullarına göre değişebiliyor.
Bu nedenle yanlış transfer fark edildiğinde beklemek yerine mümkün olduğunca kısa sürede bankaya bildirim yapılması önem taşıyor.
Yanlış IBAN'a gönderilen para geri alınabilir mi?
Bankacılık kanalları üzerinden başlatılan iade süreci her durumda paranın doğrudan göndericinin hesabına aktarılmasıyla sonuçlanmayabiliyor.
Bankalar aracılığıyla sonuç alınamadığı durumlarda gönderici, gönderdiği tutarın iadesi için yasal yollara başvurabiliyor. Böyle bir süreç ihtimaline karşı para transferine ilişkin belgelerin korunması önem taşıyor.
Özellikle şu kayıtların saklanması gerekiyor:
- Para transferi dekontu
- İşlemin tarihi ve tutarı
- Transfer bilgilerinin bulunduğu kayıtlar
- Bankaya yapılan başvurulara ilişkin kayıtlar
Bu belgeler, yanlış transferin veya taraflar arasında ortaya çıkabilecek bir anlaşmazlığın takip edilmesini kolaylaştırabiliyor.
Para gönderirken yalnızca IBAN'ı kontrol etmek yeterli değil
Yanlış hesaba para gönderme riskini azaltmak için işlem onay ekranındaki bilgilerin birlikte kontrol edilmesi gerekiyor.
Transferi tamamlamadan önce özellikle şu üç bilgiye dikkat edilmeli:
- IBAN
- Alıcının adı-soyadı
- Gönderilecek tutar
Özellikle yüksek tutarlı para transferlerinde işlemi onaylamadan önce bilgilerin yeniden gözden geçirilmesi, yanlış hesaba para gönderme ihtimalini azaltabiliyor.
Dolandırıcılık riskine karşı IBAN bilgilerini doğrulayın
IBAN üzerinden para transferlerinde yalnızca yanlış hesap riskine değil, dolandırıcılık girişimlerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor.
Telefon, SMS veya sosyal medya üzerinden gönderilen hesap bilgileri doğrulanmadan para transferi yapılmaması tavsiye ediliyor. Tanınmayan kişilerden gelen ödeme taleplerinde alıcı ve hesap bilgilerinin bağımsız bir iletişim kanalı üzerinden doğrulanması önem taşıyor.
Para transferi dekontu neden saklanmalı?
Transfer işlemi tamamlandıktan sonra dekontun saklanması; işlemin tarihinin, tutarının ve transfer bilgilerinin belgelenmesini sağlıyor.
Yanlış transfer yapılması veya taraflar arasında anlaşmazlık yaşanması halinde dekont, yapılan ödemenin takip edilmesinde önemli bir kayıt niteliği taşıyor.
IBAN'a para gönderirken nelere dikkat edilmeli?
Para transferi onaylanmadan önce IBAN, alıcının adı-soyadı ve gönderilecek tutar yeniden kontrol edilmeli. Tanınmayan kişiler tarafından paylaşılan hesap bilgileri ayrıca doğrulanmalı ve işlem tamamlandıktan sonra transfer dekontu saklanmalı.
Yanlış hesaba para gönderildiği fark edilirse ilk adım, mümkün olduğunca kısa sürede bankayla iletişime geçmek olmalı.
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