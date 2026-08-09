IBAN’a para gönderirken bu hatayı yapmayın: Para başka hesaba gidebilir

Yanlış IBAN'a para gönderilirse ne olur?





Mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan para transferlerinde yanlış IBAN'a para gönderme, alıcı bilgilerinin hatalı girilmesi veya işlem öncesinde yeterince kontrol edilmemesi nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Transferin sonucu ise girilen hesap bilgilerinin geçerli olup olmamasına göre değişiyor.





Yanlış girilen IBAN başka bir geçerli hesaba aitse para farklı bir hesaba ulaşabiliyor. Böyle bir durumda gönderilen tutar her zaman otomatik olarak göndericinin hesabına geri dönmeyebiliyor.





Bu nedenle transfer onaylanmadan önce IBAN'ın yanı sıra alıcının adı-soyadı ve gönderilecek tutarın da kontrol edilmesi gerekiyor.