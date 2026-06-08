YouTube Premium zammı, bireysel abonelikten aile planına ve Premium Lite paketine kadar birçok seçeneği kapsadı. ABD’de bireysel plan 15,99 dolara, aile planı 26,99 dolara yükselirken kullanıcıların en çok merak ettiği soru Türkiye’de YouTube Premium fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği oldu.
YouTube Premium zammı, bireysel ve aile planlarının yanı sıra Premium Lite paketini de kapsadı. Yeni fiyatlar birçok ülkede yürürlüğe girerken, Türkiye’de benzer bir artış yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.
YouTube Premium zammı hangi paketleri kapsıyor?
YouTube Premium zammı, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Güney Amerika ve Orta Doğu’daki kullanıcıları etkileyen yeni fiyat düzenlemesiyle gündeme geldi. YouTube, bireysel plan, aile planı, Premium Lite ve yıllık abonelik seçeneklerinde ücret artışına gitti.
Şirketin ABD’deki son fiyat güncellemesi 2023 yılında yapılmıştı. Yeni düzenlemeyle bireysel Premium planın aylık ücreti 13,99 dolardan 15,99 dolara yükseldi.
Aile planında yüzde 17’lik artış
YouTube Premium aile planının fiyatı 22,99 dolardan 26,99 dolara çıkarıldı. Aynı evde yaşayan beş kişiye kadar kullanım imkânı sunan paket, bu artışla yaklaşık yüzde 17 oranında zamlandı.
Yeni fiyat düzenlemesinde öne çıkan değişiklikler şöyle:
Bireysel plan: 13,99 dolardan 15,99 dolara yükseldi.
Aile planı: 22,99 dolardan 26,99 dolara çıktı.
Premium Lite: 7,99 dolardan 8,99 dolara yükseldi.
Yıllık bireysel Premium plan: 139,99 dolardan 159,99 dolara çıktı.
Premium Lite ve yıllık abonelik de zamlandı
Daha düşük ücretli alternatif olarak sunulan Premium Lite paketi de fiyat artışından etkilendi. Paketin aylık ücreti 7,99 dolardan 8,99 dolara çıkarıldı.
Premium Lite, çoğu videoda reklamsız izleme deneyimi sunsa da YouTube Music erişimi içermiyor. Arka planda oynatma, çevrim dışı indirme ve reklamsız müzik dinleme gibi standart Premium özellikleri de bu pakette yer almıyor.
YouTube, aylık paketlerin yanında yıllık abonelik seçeneğinde de fiyat artışına gitti. Daha önce 139,99 dolar olan yıllık bireysel Premium planı, yeni düzenlemeyle 159,99 dolara yükseldi.
Türkiye fiyatları için karar henüz netleşmedi
Yeni fiyatlar, yeni aboneler için yürürlüğe girdi. Mevcut kullanıcılar ise fiyat değişikliklerini kendi fatura dönemlerine göre kademeli olarak görmeye başladı.
Son artışla birlikte YouTube Premium’un bireysel abonelik ücreti son üç yılda dördüncü kez yükselmiş oldu. Türkiye’de YouTube Premium bireysel aboneliği 79,99 TL, aile paketi 159,99 TL, öğrenci paketi 52,99 TL, Premium Lite ise 49,99 TL’den sunuluyor.
Fiyat artışlarının Türkiye’de uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.