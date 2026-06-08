Premium Lite ve yıllık abonelik de zamlandı





Daha düşük ücretli alternatif olarak sunulan Premium Lite paketi de fiyat artışından etkilendi. Paketin aylık ücreti 7,99 dolardan 8,99 dolara çıkarıldı.





Premium Lite, çoğu videoda reklamsız izleme deneyimi sunsa da YouTube Music erişimi içermiyor. Arka planda oynatma, çevrim dışı indirme ve reklamsız müzik dinleme gibi standart Premium özellikleri de bu pakette yer almıyor.





YouTube, aylık paketlerin yanında yıllık abonelik seçeneğinde de fiyat artışına gitti. Daha önce 139,99 dolar olan yıllık bireysel Premium planı, yeni düzenlemeyle 159,99 dolara yükseldi.