Instagram çocukların yaptığı aramaları ailelerine bildirecek

18:0011/03/2026, Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Sosyal medya platformu Instagram'ın Japonya şubesi, 13-17 yaş arasındaki çocuk kullanıcıların, "intihar, kendine zarar verme ve uyuşturucuyla ilgili tekrarlı aramalarını" ailelerine bildireceğini açıkladı. Karar, Instagram'ı bünyesinde bulunduran Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın 'çocuklara zarar verdiği' iddiasıyla açılan davaların ardından geldi.

Ulusal basındaki habere göre, şirketin Japonya'daki şubesi yaptığı açıklamada, 2026 yılında ülke içi kullanıcılara yönelik bir özellik sunulacağını duyurdu.

Ebeveynler uygulama ya da e-posta ile bilgilendirilecek

Yeni getirilecek özellik sayesinde, uygulamada intihar, kendine zarar verme, uyuşturucu ve tehlikeli davranışlar ile ilgili içerikleri tekrarlı şekilde aradıkları tespit edilen 13-17 yaşlarındaki çocuk kullanıcıların ebeveynleri bilgilendirilecek.

Ebeveynler, "çocuklarının desteğe ihtiyacı olabileceği" gerekçesiyle uygulama veya e-posta yoluyla bildirim alacaklar.

Karar açılan davalar sonrası alındı

Bu tedbirin, Instagram'ı bünyesinde bulunduran Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın "çocuklara verdiği zararlar" iddiasıyla, ABD içinde birden fazla davaya konu olduğu bir dönemde gelmesi dikkati çekti.



#Instagram
#Japonya
#Arama
#Sosyal Medya
